Vídeo mostra "espuma" e mancha no Canal de Camburi

Uma internauta registrou imagens de uma espuma espessa e de larga circunferência no, em, nesta quarta-feira (20). De acordo com ela, isto acontece várias vezes ao dia. Em um dos vídeos, é possível ouvir: "Hoje, dia 20/3 de 2019... Eles estão soltando isso aí. É de alguma fábrica. Poluição no Canal, olha a situação", diz.