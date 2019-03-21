Vídeo mostra "espuma" e mancha no Canal de Camburi

Uma internauta registrou imagens de uma espuma espessa e de larga circunferência no Canal de Camburi, em Vitória, nesta quarta-feira (20). De acordo com ela, isto acontece várias vezes ao dia. Em um dos vídeos, é possível ouvir: "Hoje, dia 20/3 de 2019... Eles estão soltando isso aí. É de alguma fábrica. Poluição no Canal, olha a situação", diz.
Após a espuma branca se dissipar, é possível ver que uma mancha escura permanece na água do Canal. De acordo com a Central de Serviços e a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), o registro é fruto da rede de drenagem.
"Sempre que chove na capital as estações de bombeamento são acionadas para realizar o esvaziamento preventivo das galerias pluviais e, assim, evitar possíveis alagamentos das ruas durante as chuvas", informou o órgão em nota.
VEJA VÍDEO
Questionada sobre a mancha escura que fica após a espuma se dissipar, a Secretaria informou que é normal e que a água não polui o canal — e que a cor escura pode ser por conta do pH diferente da água.