Vídeo: Mãe reencontra filho que havia sido raptado pelo pai no ES

Patrícia durante reencontro com o filho Ravi, raptado pelo pai em Santa Maria de Jetibá (ES) e levado para São Paulo

Em um vídeo feito no momento do reencontro, Patrícia diz estar aliviada. Ela afirma ainda que os dois vão voltar para casa ainda nesta quarta-feira (1°). Já a caminho do aeroporto, mãe e filho demonstram muita felicidade. Foram 13 dias de tensão à procura do menino Ravi, de apenas 10 meses de idade.