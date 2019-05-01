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De volta para casa

Vídeo: Mãe reencontra filho que havia sido raptado pelo pai no ES

Patrícia Paula Bull viajou nesta quarta-feira (1º) de manhã até São Paulo para reencontrar o filho Ravi Pietro de Carvalho Bull, de apenas 10 meses

Publicado em 

01 mai 2019 às 18:03

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 18:03

Patrícia durante reencontro com o filho Ravi, raptado pelo pai em Santa Maria de Jetibá (ES) e levado para São Paulo Crédito: Divulgação | Polícia Civil de SP
A cabeleireira Patrícia Paula Bull, de 27 anos, viajou para São Paulo na manhã desta quarta-feira (1º) para buscar o filho Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de 10 meses, que foi resgatado pela Polícia Civil nesta terça-feira (30), após ter sido raptado pelo pai Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, no último dia 18 de abril.
> O momento em que mãe recebeu foto do filho enviada pela polícia
Em um vídeo feito no momento do reencontro, Patrícia diz estar aliviada. Ela afirma ainda que os dois vão voltar para casa ainda nesta quarta-feira (1°). Já a caminho do aeroporto, mãe e filho demonstram muita felicidade. Foram 13 dias de tensão à procura do menino Ravi, de apenas 10 meses de idade.
O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo disse nesta quarta-feira de manhã que, por ser feriado, havia possibilidade de Patrícia não conseguir voltar para casa ainda hoje, mas ela confirma que já estão à caminho de casa.
O REENCONTRO ENTRE MÃE E FILHO
 

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