Vídeo: jacaré aparece em avenida de Jardim Camburi

Um jacaré com cerca de dois metros foi recolhido na madrugada desta quinta-feira (24) na Avenida Manoel Nunes do Amaral Pereira, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o animal pertenceria ao Parque Botânico da Vale e foi devolvido ao habitat natural, que é a área verde do local.
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Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Vale negou que o jacaré seja de lagoas que ficam na parte da empresa e informou em nota que há outras lagoas na região que também são habitat natural de jacarés. "A lagoa da Vale é cercada por telas em toda a sua extensão. Não há registro da equipe de segurança de que qualquer animal tenha saído da área da empresa".
A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de Vitória, que não respondeu até a publicação desta matéria.