Vídeo: jacaré aparece em avenida de Jardim Camburi

Um jacaré com cerca de dois metros foi recolhido na madrugada desta quinta-feira (24) na Avenida Manoel Nunes do Amaral Pereira, no bairro, em. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o animal pertenceria ao Parque Botânico dae foi devolvido ao habitat natural, que é a área verde do local.

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Vale negou que o jacaré seja de lagoas que ficam na parte da empresa e informou em nota que há outras lagoas na região que também são habitat natural de jacarés. "A lagoa da Vale é cercada por telas em toda a sua extensão. Não há registro da equipe de segurança de que qualquer animal tenha saído da área da empresa".