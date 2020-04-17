Vídeo: conheça a história e curiosidades sobre o Convento da Penha

O Convento da Penha foi fundado por Frei Pedro Palácios, que chegou ao Espírito Santo em 1558, com a imagem da Nossa Senhora das Alegrias. A história conta que o painel da santa, que inicialmente ficava abrigado na gruta do frade, desapareceu três vezes do local e foi encontrado sempre no alto do morro, onde o santuário foi construído.
Já a Festa da Penha teve início no dia 30 de abril de 1570, quando houve a primeira celebração em homenagem à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. De acordo com o Frei Pedro Oliveira, neste momento de pandemia do coronavírus, a presença dos devotos tem feito muita falta nesta edição.
"A gente sente a falta dos fiéis aqui. Celebrar lá em cima na capela, fisicamente vazia, nos dá um grande vazio também. O nosso consolo é saber que através dos meios de comunicação chegamos naqueles que fisicamente não estão aqui, mas estão ligados conosco."
Veja abaixo o vídeo sobre a história
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