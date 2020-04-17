Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vídeo: conheça a história e curiosidades sobre o Convento da Penha
Confira!

Vídeo: conheça a história e curiosidades sobre o Convento da Penha

O santuário foi construído depois da imagem da Nossa Senhora das Alegrias desaparecer três vezes da gruta do Frei Pedro Palácios e aparecer no alto do morro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 14:18

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 14:18

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Acervo Rede Gazeta/Fernando Madeira
O Convento da Penha foi fundado por Frei Pedro Palácios, que chegou ao Espírito Santo em 1558, com a imagem da Nossa Senhora das Alegrias. A história conta que o painel da santa, que inicialmente ficava abrigado na gruta do frade, desapareceu três vezes do local e foi encontrado sempre no alto do morro, onde o santuário foi construído.
Já a Festa da Penha teve início no dia 30 de abril de 1570, quando houve a primeira celebração em homenagem à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. De acordo com o Frei Pedro Oliveira, neste momento de pandemia do coronavírus, a presença dos devotos tem feito muita falta nesta edição.
"A gente sente a falta dos fiéis aqui. Celebrar lá em cima na capela, fisicamente vazia, nos dá um grande vazio também. O nosso consolo é saber que através dos meios de comunicação chegamos naqueles que fisicamente não estão aqui, mas estão ligados conosco."
Frei Pedro Oliveira -  

Veja abaixo o vídeo sobre a história

Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

Veja Também

Moradora de Vila Velha foi modelo para escultura de Maria do Convento

Festa da Penha: programação desta sexta tem espetáculo sobre Maria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados