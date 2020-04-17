Vídeo: conheça a história e curiosidades sobre o Convento da Penha

O Convento da Penha foi fundado por Frei Pedro Palácios, que chegou ao Espírito Santo em 1558, com a imagem da Nossa Senhora das Alegrias. A história conta que o painel da santa, que inicialmente ficava abrigado na gruta do frade, desapareceu três vezes do local e foi encontrado sempre no alto do morro, onde o santuário foi construído.