Festa da Penha: programação desta sexta tem espetáculo sobre Maria

Banda Adventus vai apresentar espetáculo sobre a história de Maria e o amor dos devotos. Crédito: Reprodução/Instagram

Bênção aos jovens, espetáculo musical sobre Maria e live com Renato Casanova prometem animar e comover o público que conferir a programação virtual e interativa da Festa da Penha nesta sexta-feira (17).

A agenda da noite está agitada. Renato Casanova, da banda Casaca, é a atração da vez do Festival Amor e Esperança, a partir das 20h30, no Instagram da TV Gazeta

Mais tarde, com roteiro voltado para a história da mãe de Jesus e o grande amor dedicado a ela pelos devotos, a Noite Mariana vai ser apresentada pela Banda Adventus, ministério católico que fará o show às 21h30, com transmissão pelas redes sociais do Convento.

O projeto tem também o intuito de enaltecer a força da mulher. As transmissões serão feitas diretamente do altar do Campinho no Convento da Penha e a atividade contará com uma iluminação especialmente projetada para o evento, ressalta a organização da Festa da Penha.

Antes, pela manhã, a parte musical abre destaque para a participação de Rodrigo CX no programa Salve Mãe das Alegrias, que começa às 13 horas diretamente do estúdio montado no Campinho. Em cena, o repertório variado do artista.

Já as missas acontecem às 15 horas e às 19h30. A celebração noturna será presidida pelo Padre Anderson Teixeira, da Área Pastoral de Vitória, com o tema a sexta alegria de Nossa Senhora, que é o encontro de Maria com Jesus, quando este retorna do templo." Também na missa da noite, ao final, os jovens receberão uma bênção especial.

Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha

Confira a programação completa

Sexta, dia 17

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

8h55 - Juntos na Fé ( Juntos na Fé ( rádio Gazeta FM

12h00 - Terço Mariano - no Terço Mariano - no Instagram , no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Missa ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta

21h30 - Noite Mariana, com a banda Adventus, ao vivo no Noite Mariana, com a banda Adventus, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

Sábado, dia 18

8h55 - Juntos na Fé ( Juntos na Fé ( rádio Gazeta FM

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa ao vivo no Missa ao vivo no Instagram , no Facebook e no canal do YouTub e do Convento da Penha

13h00 - Continuação do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Continuação do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta

Domingo, dia 19

9h00 - Missa ao vivo no Missa ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20

6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Missa, com transmissão ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM