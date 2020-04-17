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Festa da Penha: programação desta sexta tem espetáculo sobre Maria

Bênção aos jovens, missas e show do Renato Casanova no Instagram da TV Gazeta também são os destaques neste sexto dia de evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 10:03

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 10:03

Banda Adventus vai apresentar espetáculo sobre a história de Maria e o amor dos devotos.
Banda Adventus vai apresentar espetáculo sobre a história de Maria e o amor dos devotos. Crédito: Reprodução/Instagram
Bênção aos jovens, espetáculo musical sobre Maria e live com Renato Casanova prometem animar e comover o público que conferir a programação virtual e interativa da Festa da Penha nesta sexta-feira (17).
A agenda da noite está agitada. Renato Casanova, da banda Casaca, é a atração da vez do Festival Amor e Esperança, a partir das 20h30, no Instagram da TV Gazeta.
Mais tarde, com roteiro voltado para a história da mãe de Jesus e o grande amor dedicado a ela pelos devotos, a Noite Mariana vai ser apresentada pela Banda Adventus, ministério católico que fará o show às 21h30, com transmissão pelas redes sociais do Convento.
O projeto tem também o intuito de enaltecer a força da mulher. As transmissões serão feitas diretamente do altar do Campinho no Convento da Penha e a atividade contará com uma iluminação especialmente projetada para o evento, ressalta a organização da Festa da Penha.
Antes, pela manhã, a parte musical abre destaque para a participação de Rodrigo CX no programa Salve Mãe das Alegrias, que começa às 13 horas diretamente do estúdio montado no Campinho. Em cena, o repertório variado do artista.
Já as missas acontecem às 15 horas e às 19h30. A celebração noturna será presidida pelo Padre Anderson Teixeira, da Área Pastoral de Vitória, com o tema a sexta alegria de Nossa Senhora, que é o encontro de Maria com Jesus, quando este retorna do templo." Também na missa da noite, ao final, os jovens receberão uma bênção especial.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

Confira a programação completa

Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta
21h30 - Noite Mariana, com a banda Adventus, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
Sábado, dia 18
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM )
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Continuação do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
9h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta

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