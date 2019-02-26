Vias interditadas no Centro de Vitória durante o carnaval

Após o desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, chegou a vez do Centro de Vitória receber os foliões para o carnaval. A cidade terá programação de shows e blocos de rua a partir desta terça-feira (26) e algumas vias serão interditadas para garantir a segurança durante a festividade.
Há mudanças no trânsito no entorno da Praça Costa Pereira, entre a avenida Jerônimo Monteiro e a rua Barão do Itapemirim. O trecho ficará interditado a partir das 7h de quinta-feira (26) até as 12h de quarta-feira (06).
Outro ponto da capital que será alterado é a rua Barão do Itapemirim, localizada entre a Avenida Jerônimo Monteiro e a Praça Costa Pereira. A interdição começa às 16h desta sexta-feira (1º) e vai até 12h de quarta-feira (06).
Já na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho entre a rua Barão de Monjardim, rua Henrique Novaes e a rua Gonçalves Ledo, a interdição acontece das 16h à 00h no sábado (02) e das 15h às 0h no domingo (03), segunda-feira (04) e terça-feira (05).
ALTERNATIVAS
O motorista que precisa trafegar pelo Centro, no sentido Rodoviária, terá a opção de acesso pelas avenidas Vitória, Princesa Isabel e a rua Gonçalves Ledo. Outra alternativa é seguir pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, passando nas ruas Alda Maria Lyra Vicentini, Governador José Sette ou no cruzamento da Josué Prado com a Avenida Princesa Isabel.
O trânsito permanece inalterado no sentido oposto e agentes da Guarda Municipal estarão na região para orientar o fluxo de veículos.