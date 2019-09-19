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Ventos fortes

Ventos na Terceira Ponte chegam a 81 km/h

Apesar da velocidade do vento chamar atenção, o tráfego segue sem retenções

Publicado em 

19 set 2019 às 12:42

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 12:42

Vista da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
Uma rajada de vento chegou a 81 km/h na Terceira Ponte, na tarde desta quinta-feira (19). O anemômetro da Rodosol, empresa que administra a ponte, indica que a velocidade foi alcançada às 15h38. 
Apesar da intensidade do vento chamar atenção, o tráfego segue sem retenções na Terceira Ponte. 
> Ventos fortes causam transtornos na Grande Vitória; Marinha emite alerta
Somente em casos de condições climáticas desfavoráveis, como nebulosidade e muita chuva, que possam atrapalhar o tráfego, colocando em risco a vida de motoristas, a ponte pode então ser fechada, o que não ocorre nesta quinta-feira de sol e calor em Vitória.
A concessionária também informa que o tráfego de motos não é recomendado quando os ventos ultrapassam os 90km/h, já o trafego de carros, acima de 120 km/h, levando em consideração também outras variáveis, como chuva e pouca visibilidade.
VENTOS DE 100 KM/H
Segundo a Rodosol, a Terceira Ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h. Em 20 de outubro do ano passado, os ventos chegaram a 89,97 km/h. O fluxo não foi alterado. 
Para que a ponte seja fechada são levados em consideração uma junção de fatores como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.
> Previsão do tempo: quinta-feira com sol e calor em todo o ES

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