Ventos na Terceira Ponte chegam a 81 km/h

Vista da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

Uma rajada de vento chegou a 81 km/h na Terceira Ponte , na tarde desta quinta-feira (19). O anemômetro da Rodosol , empresa que administra a ponte, indica que a velocidade foi alcançada às 15h38.

Apesar da intensidade do vento chamar atenção, o tráfego segue sem retenções na Terceira Ponte.

Somente em casos de condições climáticas desfavoráveis, como nebulosidade e muita chuva, que possam atrapalhar o tráfego, colocando em risco a vida de motoristas, a ponte pode então ser fechada, o que não ocorre nesta quinta-feira de sol e calor em Vitória.

A concessionária também informa que o tráfego de motos não é recomendado quando os ventos ultrapassam os 90km/h, já o trafego de carros, acima de 120 km/h, levando em consideração também outras variáveis, como chuva e pouca visibilidade.

VENTOS DE 100 KM/H

Segundo a Rodosol, a Terceira Ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h. Em 20 de outubro do ano passado, os ventos chegaram a 89,97 km/h. O fluxo não foi alterado.