Veja três aplicativos para monitorar filhos contra pedófilos na web

Google Family Link é um dos aplicativos disponíveis para monitorar os filhos Crédito: Divulgação

Era através da rede social que Diniz Horácio da Silva, de 47 anos, conhecia e atraía crianças e adolescentes, antes de oferecer drogas e bebidas alcoólicas, e convidar as meninas para sair. O pedófilo foi preso em flagrante , nessa terça-feira (08), e vai responder por estupro de vulnerável e pelo aliciamento de jovens para exploração sexual. Mas como proteger as crianças dos perigos da internet?

Para o consultor em tecnologia e comentarista da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré, um velho ditado vale como dica preciosa nesses casos: "Não falar com estranhos vale também para as redes sociais. Hoje as crianças têm contato com muitas pessoas através de mensagens instantâneas e redes sociais. Essa conversa para expor os riscos da internet é cada vez mais importante", afirmou em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.

Conversar com os filhos é a dica número um, afinal, nem sempre os pais vão estar ao lado deles quando eles estiverem usando a internet. "Eles (filhos) não vão ter acesso à internet só através do próprio computador ou smartphone, mas também na escola, no celular do amigo. É importante orientar sobre o que não postar, principalmente fotos, locais, hábitos como, por exemplo, a escola que frequenta, a pracinha que vai com os amigos, porque isso tudo são informações que o pedófilo vai usar para se aproximar da criança", lembra Sudré.

Mas para além do bate papo, três aplicativos podem ser úteis nesse monitoramento:

Google Family Link: "Ferramenta gratuita do google, em que os pais podem ter contato e controle com o que a criança instalou de aplicativos e o que ela está usando. Pode limitar o tempo de navegação e os aplicativos para a criança navegar"

Qustodio: "Mais completo e sofisticado que o o app do Google. Tem versão gratuita que pode ser instalado no smartphone, no tablet e no computador, e o pai tem um controle um pouco melhor do que a criança está fazendo na internet, inclusive o conteúdo das mensagens que ela mandou e recebeu"

Net Nanny: "Quase uma unanimidade na internet, mas é um aplicativo pago. Tem bastante tempo no mercado, e uma experiência grande de bloqueio de conteúdo tanto na parte de pesquisa, mensagens e redes sociais".