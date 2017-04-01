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Veja os 10 remédios mais consumidos sem receita

Mesmo sem necessidade de prescrição, uso de medicamentos demanda orientação médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2017 às 01:58

Publicado em 01 de Abril de 2017 às 01:58

Medicamentos sem prescrição e tão comuns no dia a dia da população, como a Neolsadinas para lidar com a dor de cabeça, podem trazer também prejuízos para a saúde, caso sejam utilizados sem a devida orientação médica. Os riscos vão desde alergias intensas a agitação, delírios e, em alguns casos, falência do órgão ou morte do paciente.
Na lista de 10 remédios populares, do livro Tarja Preta: Os Segredos que os Médicos Não Contam Sobre os Remédios que Você Toma, está o Tylenol, usado para dor e febre. O problema é a dosagem acima de quatro gramas por dia, diz o clínico-geral Eurico Schimidt. O uso em excesso pode sobrecarregar o fígado e até falência dos órgãos.
Outro remédio popular e também, em tese, inofensivo é o Omeprazol, usado para dor no estômago por lesões em mucosas. O problema maior é no seu uso incorreto. Se parar de usar de uma vez, pode dar hiperacidez. Tem que tirar o uso aos poucos. E se usado sempre, pode inibir a absorção de vitamina B12, o que pode levar à demência, explica Schimidt.
Outro na lista dos mais consumidos sem prescrição, embora sua receita seja exigida para venda, é o Amoxil, usado no combate a bactérias. O seu consumo em excesso pode levar ao efeito contrário do pretendido inicialmente, com a proliferação de bactérias mais resistentes no corpo.
Idades
Os médicos alertam também para a necessidade de se atentar para a idade do paciente. Um remédio bom para um adulto pode ter efeito devastador em crianças.
Já vi criança tomando Novalgina (Dipirona) e isso a longo prazo baixar as plaquetas do sangue dela, exemplifica o nefrologista Michel Assbu.
No final das contas, com necessidade ou não de receita médica, a orientação de um profissional é essencial. A melhor coisa é não ter automedicação. E a medicina não pode ser feita com irresponsabilidade. Não pode dar só uma olhadinha, tem que examinar, conversar e saber o passado, defende.
Os mais populares
1 Tylenol
Para que serve: Dor e febre. Efeitos indesejados: O excesso do uso sobrecarrega o fígado e causa até falência do órgão. A mistura do Tylenol com anti-inflamatório, por exemplo, pode provocar overdose acidental.
Limite de consumo: 4 gramas por dia.
2 Neosaldina
Para que serve: Dor e febre. Efeitos indesejados: Reduz a quantidade de células do sangue, pode causar choque anafilático (reação alérgica grave que obstrui a respiração e pode matar) e diminui a capacidade de o corpo liberar endorfina  o nosso analgésico natural. Limite de consumo: 4 gramas por dia.
3 Dorflex
Para que serve: Dor muscular. Efeitos indesejados: Boca seca, alterações nos batimentos do coração, tremor, agitação, delírio e coma são alguns dos efeitos. A superdosagem é tóxica e pode matar. Limite de consumo: 4 gramas por dia.
4 Aspirina
Para que serve: Dor e febres leves. Efeitos indesejados: Oito comprimidos já podem causar choque cardiovascular e insuficiência respiratória. Doses altas aumentam o risco de acidez no sangue e baixa de glicose. Em diabéticos, o uso indiscriminado pode causar hipoglicemia. Combinada com outro anti-inflamatório ou álcool, eleva chance de úlcera e sangramentos no estômago e intestino. Limite de consumo: 4 gramas por dia.
5 Salonpas
Para que serve: Dores musculares.
Efeitos indesejados: O risco existe se o paciente toma algum tipo de anticoagulante, como para diabetes, se é alérgico a Aspirina, se tem problema nos rins ou fígado. Limite de consumo: Trocar em, no máximo, 24 horas após a aplicação.
6 Eno
Para que serve: Queimação no estômago. Efeitos indesejados: Dois envelopes contêm 1,7 grama de sódio quase a recomendação máxima diária de consumo que é 2 gramas. Ou seja, um risco para quem tem pressão alta e problemas no coração. O excesso pode sobrecarregar os rins e os pulmões. Limite de consumo: Muito pontual, para usar uma vez, no máximo.
7 Omeprazol
Para que serve: Dor no estômago por lesões das mucosas. Efeitos indesejados: Age na diminuição do suco gástrico, aumenta o risco de infecções e dificulta a absorção de nutrientes pelo organismo. O uso por muito tempo pode reduzir os níveis de magnésio, causando problemas cardíacos. Limite de consumo: No máximo uma vez por dia, mas depende das versões do remédio, que pode ser venoso também.
8 Neosoro
Para que serve: Desentupir o nariz. Efeitos indesejados: O uso frequente faz com que o corpo acostume com a medicação e exija quantidade maior do produto. Além de rinite medicamentosa, pode aumentar a pressão sanguínea e trazer problemas de coração. Limite de consumo: Uso também pontual, com intervalo de 6 horas por no máximo 2 dias.
9 Torsilax
Para que serve: Dores musculares.
Efeitos indesejados: Anti-inflamatórios de forma geral podem atacar as mucosas do trato digestivo, causando náusea, vômito, diarreia, cólicas abdominais, úlcera e sangramento gastrointestinal. Limite de consumo: Só use por recomendação.
10 Amoxil
Para que serve: Combate de bactérias. Efeitos indesejados: Pode levar à proliferação de bactérias resistentes, chamadas de superbactérias. Limite de consumo: O intervalo mínimo é de 12 horas, e o uso deve ser o menor possível, só enquanto durar a infecção.
Fonte: livro Tarja Preta os Segredos que os Médicos Não Contam Sobre os Remédios que Você Toma e clínico-geral Michel Assbu

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