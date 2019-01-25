Veja o roteiro de 31 blocos para curtir o carnaval na Grande Vitória

Para um verdadeiro folião, a contagem para o carnaval começa desde cedo. A pouco mais de um mês da data oficial da folia, que este ano inicia no dia 02 de março, os amantes da época já podem ir entrando no clima e se programar. O Gazeta Online preparou uma lista com os horários e locais dos blocos que já confirmaram que vão dar o ar da graça nas ruas da Grande Vitória.
Fundado há 12 anos, o tradicional Bloco Bleque terá, pela segunda vez, o Centro de Vitória como cenário. “Antes a gente saía da Rua da Lama, em Jardim da Penha. O primeiro bloco teve 300 pessoas. O último já contou com oito mil”, relata um dos organizadores, Tiago Ferrari. Por orientação de segurança da polícia e da Prefeitura de Vitória, o bloco foi transferido para o Centro da Capital.
Além do sucesso de público, o organizador comemora, principalmente, que mais pessoas começaram a ficar em Vitória para curtir o carnaval. Ele relembra que, no início dos anos 2000, a cultura de blocos na Capital não era tão forte. “Depois, foram surgindo outros blocos. É importante por valorizar a cultura carnavalesca genuinamente capixaba. É uma grande felicidade que a população aproveite na Capital”, afirma.
O bloco, organizado também por Gustavo Macaco, é famoso por trazer nas marchinhas críticas sociais, e neste ano não será diferente. “É uma forma de protesto irônico.” Na última edição, o Bloco Bleque trouxe como tema o aumento das farmácias no Espírito Santo, além de criticar o alto consumo de remédios. Em 2019, o tom será mantido com uma crítica ambiental como foco.
UNIÃO
O bloco Tô Bebo desfila há 33 anos pelas ruas de Jardim da Penha, na Capital. O organizador Peterson Pimentel, conta que, neste ano, o bloco Dodoido também se juntou à tradição.
No ano passado houve um grande sucesso de público. Por isso, neste ano, o desfile dos blocos vai contar com banheiros químicos. “A proposta esse ano é diferente. Vai ser mais focado para nossas família. Vai ter bastante policiamento”, relata.
Há, também, outra atração: a ala das crianças vai estrear no bloco Tô Bebo e a bandinha vai desfilar no chão. “Diferente do trio elétrico, que tínhamos anteriormente”, afirma Peterson.
Confira a lista com a programação abaixo. Tem até bloco que vai sair adiantado, em fevereiro.
PROGRAMAÇÃO
VITÓRIA
Regional da Nair
Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.
Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro. O trajeto vai em direção à Praça Getúlio Vargas.
Vai Que Gama
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro
Pela Dona's do Centro
Quando: 27 de fevereiro, das 16h às 21h.
Onde: Rua Sete de Setembro, Centro
Bloquete - Nós, Eva e Adão
Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.
Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro
Puta Bloco
Quando: 03 de março, às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Filhos de Xande
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro
Bloco dos Chifrudos
Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h
Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Arrastando Papo no Samba da Xepa
Quando: 23 de fevereiro, às 13h
Onde: Bar do Ney, na Rua Sete de Setembro, Centro
Blocos dos Trouxas
Quando: 09 de março, às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Vira Bloco
Quando: 05 de março, das 13h Às 18h
Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.
Bloco Tô Baby
Quando: 03 de março, às 16h
Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Jardim Camburi
Regionalzinho
Dia: 02 de março, às 15h
Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro
Kustelão
Quando: 09 de março, às 14h
Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre
Bekoo das Pretas
Quando: 04 de março, às 8h
Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa
Bloco do Bairro Goiabeiras
Quando: 02 de março, às 13h
Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras
VITÓRIA
Bloco Amigos da Onça
Quando: 5 de março, concentração às 15h.
Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.
Bloco Bleque
Quando: 2 de março,
às 15h.
Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.
Tô Bebo e Dodoido
Quando: 17 de fevereiro, às 10h23.
A união de blocos faz concentração na Praça do Epa (Praça Regina Frigeri Furno), em Jardim da Penha.
Pauta Quente
Quando: 9 de março,
às 14h.
Onde: a definir.
SERRA
Bloco Expumar
Quando: 2 de março,
às 12h.
Onde: concentração na Rua Ocidente, em Manguinhos. O bloco participa do banho de mar a fantasia, que acontece todo ano ao meio-dia.
Bloco Ratazanas
Quando: o tradicional bloco sai nos dias 3, 4 e 5 de março, às 18h
Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.
VILA VELHA
Bloco Folia do “Saco Roxo”
Quando: 3 e 5 de março, entre 15h30 e 16h
Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.
Baile a Fantasia
Quando: 1º de março, 22h às 3h.
Onde: Porto do Rio, antigo Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.
Bloco da Lama
Quando: 23 de fevereiro, às 15h.
Onde: concentração em Campo do Barrento, na Barra do Jucu.
Independentes do Balneário
Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.
Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.
Bloco Canelinhas
Quando: 04 de março, às 10h
Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.
CARIACICA
Me Libera Nega
Quando: 24 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Rio Grande do Norte, Campo Grande.
Siri na Lata
Quando: 26 de fevereiro, às 15h.
Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.
Vem Pra Vila
Quando: 17 de fevereiro, concentração às 12 horas e saída às
15 horas.
Onde: Quadra Vila Olavo, na Rua Vale do Rio Doce, Porto de Santana.
Só BB
Quando: 24 de fevereiro, de 16h às 20h.
Onde: Avenida Alaurindo Nascimento, Graúna.
Em Cima da Hora
Quando: 16 de fevereiro, às 16h.
Onde: Rua Rosilva, Itanguá.