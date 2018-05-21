Veja o que funciona no dia da Colonização do Solo Espírito-santense

A data também é o aniversário da cidade de Vila Velha Crédito: Internauta Gabriel Henriques/Reprodução Instagram

Nesta quarta-feira (23), é comemorada a Colonização do Solo Espírito-santense. No Estado, a data é registrada como feriado nos municípios de Vila Velha, quando também é festejado o aniversário da cidade, e Viana.

O Governo do Estado do Espírito Santo informa que o expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado será normal. Confira abaixo como será o funcionamento de shoppings, supermercados, prefeituras e serviços públicos na Grande Vitória.

SHOPPINGS

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Carrefour: 09 às 21h.

Academia SmartFit: 09h às 15h.

Cinema: conforme a programação da Rede Cinemark.

Shopping Vitória

Funcionamento normal.

Lojas e estandes: funcionamento das 10 às 22h.

Praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h.

Cinema: normal, de acordo com os horários das sessões.

Centro Médico e Odontológico: das 7h às 22h.

Shopping Norte Sul

Funcionamento normal.

Lojas: de segunda a sábado - 10h às 22h. Aos domingos - 14h às 20h.

Praça de alimentação: De segunda a sábado - 10h às 22h. Aos domingos - 11h às 21h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Jardins

Funcionamento normal.

Lojas e quiosques: 10h às 22h.

Praça de alimentação: 11h às 23h.

Cine Jardins: conforme a programação no site www.shoppingjardins.net

Masterplace Mall

Lojas e praça de alimentação: 9h às 21h.

SUPERMERCADOS

Ok Superatacado

Unidade Vila Velha: 8h às 18h.

Demais unidades: funcionamento normal, das 8h às 22h.

Rede Extrabom

As unidades de Vila Velha abrirão das 8h às 18h. Exceto a loja Boulevard Shopping Vila Velha que abrirá de 10h às 21h.

PREFEITURAS

Vila Velha

Os serviços essenciais funcionarão normalmente. São eles: prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia; Hospital Maternidade da Mulher, em Cobilândia; Guarda Municipal; coleta de lixo, auxílio-funeral; abrigos municipais e a abordagem social.

Os serviços públicos também poderão ser solicitados via Ouvidoria Inteligente, no telefone 162, ou pelo site https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/.

Viana

Não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana, apenas os serviços essenciais serão mantidos, como o Plantão da Defesa Civil e o Ponto Atendimento em Arlindo Vilaschi.

A coleta de lixo não será realizada neste feriado, seguindo normalmente nos restante da semana.

As escolas do município também não funcionam, voltando às aulas normais na quinta (24) e sexta-feira (25).

A Agência do Trabalhador também não irá funcionar.

A equipe da Defesa Civil estará de plantão e caso haja necessidade, os moradores devem ligar para o número (27)99560-4360 e acioná-los.

Serra

Funcionamento normal. O município não adota a data como feriado ou ponto facultativo.

Cariacica

Funcionamento normal. O município não adota a data como feriado ou ponto facultativo.

Vitória

Ponto facultativo. Somente os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação vão funcionar. A maioria das escolas municipais terá aula normalmente. Das 103 unidades, 96 terão dia letivo normal.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que em Viana e Vila Velha não haverá funcionamento bancário nesta quarta-feira (23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O TJ informa que nesta quarta-feira (23) será feriado nas Comarcas onde haverá feriado municipal.

GOVERNO DO ESTADO

Nesta quarta-feira (23), é celebrada a Colonização do Solo Espírito-Santense. Contudo, a data não é considerada feriado estadual. Por isso, o expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado será normal.

O Faça Fácil Cariacica também funcionará normalmente. A unidade oferece mais de 400 tipos de serviços de 13 órgãos diferentes e está localizada na Rodovia Leste-Oeste, nº 154, bairro Santo André, Cariacica (próximo ao Terminal Campo Grande).

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