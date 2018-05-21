Veja o que funciona no dia da Colonização do Solo Espírito-santense

Nesta quarta-feira (23), é comemorada a Colonização do Solo Espírito-santense. No Estado, a data é registrada como feriado nos municípios de Vila Velha, quando também é festejado o aniversário da cidade, e Viana.
O Governo do Estado do Espírito Santo informa que o expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado será normal. Confira abaixo como será o funcionamento de shoppings, supermercados, prefeituras e serviços públicos na Grande Vitória.
SHOPPINGS
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques: 13h às 21h.
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.
Carrefour: 09 às 21h.
Academia SmartFit: 09h às 15h.
Cinema: conforme a programação da Rede Cinemark.
Shopping Vitória
Funcionamento normal.
Lojas e estandes: funcionamento das 10 às 22h.
Praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h.
Cinema: normal, de acordo com os horários das sessões.
Centro Médico e Odontológico: das 7h às 22h.
Shopping Norte Sul
Funcionamento normal.
Lojas: de segunda a sábado - 10h às 22h. Aos domingos - 14h às 20h.
Praça de alimentação: De segunda a sábado - 10h às 22h. Aos domingos - 11h às 21h.
Cinema: conforme a programação.
Shopping Jardins
Funcionamento normal.
Lojas e quiosques: 10h às 22h.
Praça de alimentação: 11h às 23h.
Cine Jardins: conforme a programação no site www.shoppingjardins.net.
Masterplace Mall
Lojas e praça de alimentação: 9h às 21h.
SUPERMERCADOS
Ok Superatacado
Unidade Vila Velha: 8h às 18h.
Demais unidades: funcionamento normal, das 8h às 22h.
Rede Extrabom
As unidades de Vila Velha abrirão das 8h às 18h. Exceto a loja Boulevard Shopping Vila Velha que abrirá de 10h às 21h.
PREFEITURAS
Vila Velha
Os serviços essenciais funcionarão normalmente. São eles: prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia; Hospital Maternidade da Mulher, em Cobilândia; Guarda Municipal; coleta de lixo, auxílio-funeral; abrigos municipais e a abordagem social.
Os serviços públicos também poderão ser solicitados via Ouvidoria Inteligente, no telefone 162, ou pelo site https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/.
Viana
Não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana, apenas os serviços essenciais serão mantidos, como o Plantão da Defesa Civil e o Ponto Atendimento em Arlindo Vilaschi.
A coleta de lixo não será realizada neste feriado, seguindo normalmente nos restante da semana.
As escolas do município também não funcionam, voltando às aulas normais na quinta (24) e sexta-feira (25).
A Agência do Trabalhador também não irá funcionar.
A equipe da Defesa Civil estará de plantão e caso haja necessidade, os moradores devem ligar para o número (27)99560-4360 e acioná-los.
Serra
Funcionamento normal. O município não adota a data como feriado ou ponto facultativo.
Cariacica
Funcionamento normal. O município não adota a data como feriado ou ponto facultativo.
Vitória
Ponto facultativo. Somente os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação vão funcionar. A maioria das escolas municipais terá aula normalmente. Das 103 unidades, 96 terão dia letivo normal.
BANCOS
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que em Viana e Vila Velha não haverá funcionamento bancário nesta quarta-feira (23).
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O TJ informa que nesta quarta-feira (23) será feriado nas Comarcas onde haverá feriado municipal.
GOVERNO DO ESTADO
Nesta quarta-feira (23), é celebrada a Colonização do Solo Espírito-Santense. Contudo, a data não é considerada feriado estadual. Por isso, o expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado será normal.
O Faça Fácil Cariacica também funcionará normalmente. A unidade oferece mais de 400 tipos de serviços de 13 órgãos diferentes e está localizada na Rodovia Leste-Oeste, nº 154, bairro Santo André, Cariacica (próximo ao Terminal Campo Grande).
Confira o que o que funciona no Dia da Colonização do Solo Espírito Santense