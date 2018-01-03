Veja como cadastrar seu celular para receber alerta de chuvas intensas

Nessa terça-feira (02), o Governo Federal emitiu o primeiro alerta de risco de desastres naturais por meio de SMS para o Espírito Santo. Alguns capixabas receberam no celular uma mensagem que dizia que "podem ocorrer chuvas intensas" e orientava "evitar áreas alagadas". Mas como se cadastrar para receber esses alertas?

A nova ferramenta é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Proteção, a Defesa Civil (Sedec) e a Anatel, e começou a receber cadastros no dia 18 de dezembro. Para se cadastrar, basta mandar um SMS para o número 40199, e digitar no corpo da mensagem apenas o cep da sua casa, ou do local em que você deseja receber os alertas. Não é necessário o uso de internet e créditos do celular. O serviço é totalmente gratuito.





Capixabas recebem alerta de chuva forte para o ES enviado, por SMS, pelo Governo Federal nesta terça-feira (03) Crédito: Reprodução

Ao fim do cadastro, o usuário receberá uma mensagem que vai informar que o celular está apto a receber alertas e recomendações de Defesa Civil. Também será possível cancelar o serviço por mensagem de celular.

Os alertas envolvem avisos de inundações, alagamentos, temporais, perigo de deslizamento de terra, além de recomendações da Defesa Civil, que serão enviados assim que forem identificadas situações de risco.

Em entrevista ao Gazeta Online, o chefe de Departamento de Resposta da Defesa Civil Estadual Anderson Pimenta contou que o alerta enviado no dia 30 de dezembro para região Sul do estado atingiu mais de três mil pessoas. Ao total, desde quando entrou em vigor, quatro alertas foram emitidos: dois para a região Sul, um na região Serrana e um para todo o estado.

Segundo o Ministério da Integração Nacional, o objetivo da iniciativa é orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados em situação de emergência.