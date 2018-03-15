Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vans clandestinas usam até espiões para fugir da guarda em Vila Velha
Transporte clandestino

Vans clandestinas usam até espiões para fugir da guarda em Vila Velha

Veículos sem autorização transportam 5 mil por dia em Vila Velha

Publicado em 14 de Março de 2018 às 23:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 23:42
Passageiros são obrigados a descer em operação Crédito: Marcelo Prest | AG
Nas ruas de Vila Velha, uma perigosa disputa por passageiros põe em risco a vida de dezenas de pessoas. Na diária competição com o transporte público, que o próprio município reconhece ser precário, estão vans e micro-ônibus clandestinos, que tomaram conta das ruas da cidade.
Estima-se que são 80 veículos que transportam quase 5 mil pessoas por dia, que contam com apoio até de olheiros. Por R$ 100, em motos, esses espiões monitoram os pontos da cidade, de olho nas blitze municipais. Chegam a usar um coelho, um motorista que anda vazio para ser abordado pela fiscalização. Pelo WhatsApp, avisam os demais, que fogem para outras ruas.
> Por dentro do Cais das Artes: vídeo mostra o nível do abandono
São carros irregulares, com placas de outros estados, pneus carecas, para-choques remendados, bancos em farrapos, sem cinto de segurança ou equipamentos obrigatórios. A situação foi mostrada ontem em primeira mão pelo Gazeta Online. Já foram flagrados até motoristas com habilitação cassada, bêbados e com mandados de prisão em aberto, além de cobradores menores de idade.
> Leitor questiona gasto de R$ 310 mil com desodorantes para presos no ES
O secretário de Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, admite que enfrenta dificuldades para retirá-los das ruas. As fiscalizações são diárias, fazemos o transbordo dos passageiros, a quem explicamos os riscos, aplicamos multas administrativas e de trânsito.
Na blitz contra clandestinos foram flagrados veículos em mau estado Crédito: Bernardo Coutinho | AG
De 2016 para 2017, o número de fiscalizações quase triplicou. Foram de 143 para 386. Na mesma toada aumentou o número de autos de infração. Mas é uma punição que não tem conseguido efeito junto aos motoristas clandestinos.
Foi o que constatou a equipe de reportagem de A GAZETA, que acompanhou na última semana blitze realizadas na cidade. Em uma delas, o motorista foi taxativo ao receber o auto de infração. Pode multar. O carro está em nome da minha mãe, que está morta. Nada vai ser pago, gritou, dando as costas ao guarda municipal e aos agentes da fiscalização.
Agente corre para abordar van com usuários Crédito: Marcelo Prest | AG
Este motorista, que não quis se identificar ou dar entrevista, já acumula mais de R$ 8 mil em multas de trânsito, segundo informou a Guarda Municipal. Na mesma hora, também recebeu uma multa administrativa de R$ 1.400 por ter sido flagrado, pela terceira vez no mês, fazendo transporte irregular de passageiros.
> PF: servidor comissionado é um dos responsáveis por fake news no ES
E ele não foi o único. Pela manhã, Jurandir Alves Martins, foi parado na fiscalização. Estava sem passageiros e não foi multado. Na tarde do mesmo dia caiu em outra fiscalização. Desta vez estava com a van lotada. Ele argumenta que é motorista profissional e que está desempregado. São quase R$ 5 mil de multas por mês, relata. Ao final, foi multado e liberado.
A concentração das vans clandestinas é maior entre os bairros da Glória, Aribiri, Paul, Santa Rita, Vila Garrido e Praia da Costa. E nas principais vias, como a Avenida Lindenberg e Jerônimo Monteiro. Começam por volta 6 horas e ficam até às 22 horas. Cobram a mesma tarifa que o transporte regular, R$ 3,20.
VEJA VÍDEO
 
 
De acordo com a prefeitura, são constantes os conflitos com os motoristas de ônibus. Eles ameaçam os motoristas, entram na frente dos ônibus, aliciam os passageiros, relata o secretário.
DADOS DAS OPERAÇÕES
2018
Operações: 45
Abordagens: 56 veículos irregulares
Multas: Aplicadas por infringirem a lei municipal 4.449/2006, que trata do transporte remunerado de pessoas sem licenciamento. A infração é de R$ 800.
Infrações: Há autuações por infrações de trânsito (inciso 8º do artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito), que trata do transporte irregular, no valor de R$ 88.
Blitze do dia 7 de março: Quatro autos por infração à Lei 4.449, de 2006.
2017
Operações: 386
Autos de infração: 289
2016
Operações: 143
Autos de infração: 112
2015
Operações: 176
Autos de infração: 190
Participam equipes de fiscalização de transporte, com o apoio de agentes da Guarda Municipal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados