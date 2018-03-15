Vans clandestinas usam até espiões para fugir da guarda em Vila Velha

Passageiros são obrigados a descer em operação Crédito: Marcelo Prest | AG

Nas ruas de Vila Velha, uma perigosa disputa por passageiros põe em risco a vida de dezenas de pessoas. Na diária competição com o transporte público, que o próprio município reconhece ser precário, estão vans e micro-ônibus clandestinos, que tomaram conta das ruas da cidade.

Estima-se que são 80 veículos que transportam quase 5 mil pessoas por dia, que contam com apoio até de olheiros. Por R$ 100, em motos, esses espiões monitoram os pontos da cidade, de olho nas blitze municipais. Chegam a usar um coelho, um motorista que anda vazio para ser abordado pela fiscalização. Pelo WhatsApp, avisam os demais, que fogem para outras ruas.

São carros irregulares, com placas de outros estados, pneus carecas, para-choques remendados, bancos em farrapos, sem cinto de segurança ou equipamentos obrigatórios. A situação foi mostrada ontem em primeira mão pelo Gazeta Online. Já foram flagrados até motoristas com habilitação cassada, bêbados e com mandados de prisão em aberto, além de cobradores menores de idade.

O secretário de Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, admite que enfrenta dificuldades para retirá-los das ruas. As fiscalizações são diárias, fazemos o transbordo dos passageiros, a quem explicamos os riscos, aplicamos multas administrativas e de trânsito.

Na blitz contra clandestinos foram flagrados veículos em mau estado Crédito: Bernardo Coutinho | AG

De 2016 para 2017, o número de fiscalizações quase triplicou. Foram de 143 para 386. Na mesma toada aumentou o número de autos de infração. Mas é uma punição que não tem conseguido efeito junto aos motoristas clandestinos.

Foi o que constatou a equipe de reportagem de A GAZETA, que acompanhou na última semana blitze realizadas na cidade. Em uma delas, o motorista foi taxativo ao receber o auto de infração. Pode multar. O carro está em nome da minha mãe, que está morta. Nada vai ser pago, gritou, dando as costas ao guarda municipal e aos agentes da fiscalização.

Agente corre para abordar van com usuários Crédito: Marcelo Prest | AG

Este motorista, que não quis se identificar ou dar entrevista, já acumula mais de R$ 8 mil em multas de trânsito, segundo informou a Guarda Municipal. Na mesma hora, também recebeu uma multa administrativa de R$ 1.400 por ter sido flagrado, pela terceira vez no mês, fazendo transporte irregular de passageiros.

E ele não foi o único. Pela manhã, Jurandir Alves Martins, foi parado na fiscalização. Estava sem passageiros e não foi multado. Na tarde do mesmo dia caiu em outra fiscalização. Desta vez estava com a van lotada. Ele argumenta que é motorista profissional e que está desempregado. São quase R$ 5 mil de multas por mês, relata. Ao final, foi multado e liberado.

A concentração das vans clandestinas é maior entre os bairros da Glória, Aribiri, Paul, Santa Rita, Vila Garrido e Praia da Costa. E nas principais vias, como a Avenida Lindenberg e Jerônimo Monteiro. Começam por volta 6 horas e ficam até às 22 horas. Cobram a mesma tarifa que o transporte regular, R$ 3,20.

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De acordo com a prefeitura, são constantes os conflitos com os motoristas de ônibus. Eles ameaçam os motoristas, entram na frente dos ônibus, aliciam os passageiros, relata o secretário.

DADOS DAS OPERAÇÕES

2018

Operações: 45

Abordagens: 56 veículos irregulares

Multas: Aplicadas por infringirem a lei municipal 4.449/2006, que trata do transporte remunerado de pessoas sem licenciamento. A infração é de R$ 800.

Infrações: Há autuações por infrações de trânsito (inciso 8º do artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito), que trata do transporte irregular, no valor de R$ 88.

Blitze do dia 7 de março: Quatro autos por infração à Lei 4.449, de 2006.

2017

Operações: 386

Autos de infração: 289

2016

Operações: 143

Autos de infração: 112

2015

Operações: 176

Autos de infração: 190