Vacina contra o sarampo será aplicada em Cariacica, Viana e Guarapari Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Viana e As unidades de saúde dos municípios de Cariacica Guarapari irão oferecer vacina contra o sarampo neste sábado (13). A ação acontece para prevenir a doença devido ao risco de contaminação do vírus na região Sudeste do país

Podem se vacinar pessoas entre 1 e 49 anos que não tenham sido imunizadas anteriormente, aquelas que não possuem o cartão de vacinação e/ou as que estejam com a caderneta incompleta.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra sarampo em Cariacica, Viana e Guarapari

POSTOS DE VACINAÇÃO

Cariacica

A vacina será aplicada das 8h às 16h.

- Bela Aurora;

- Campo Verde;

- Cariacica Sede;

- Itaquari;

- Mucuri;

- Nova Canaã;

- Nova Rosa da Penha II;

- Oriente;

- Porto de Santana;

- Rio Marinho;

- Santa Fé;

- Vila Graúna.

Viana

A vacina será aplicada das 8h às 16h.

- Araçatiba;

- Ipanema;

- Marcílio de Noronha I;

- Morada de Bethânia;

- Nova Bethânia I;

- Primavera;

- Soteco;

- Vila Bethânia.

Guarapari

A vacina será aplicada das 7h30 às 13h.

- Tenda de Vacinação na Feira Livre, no Centro da cidade.

A vacina será aplicada das 9h às 12h.

- Ação Saúde na Praça, no bairro Portal Clube.

O SARAMPO

O sarampo é uma doença infecciosa e contagiosa que pode levar a pessoa à morte e atinge, principalmente, crianças desnutridas e menores de um ano de idade. Os sintomas incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e manchas vermelhas na pele. A transmissão da doença ocorre por meio da fala, respiração, espirro e tosse.