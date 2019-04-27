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Vila Velha

Universitários criam projetos com mudanças para a região da Prainha

Trabalho ficou em primeiro lugar no Concurso de Ideias de Desenho Urbano para a Área da Prainha promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil/ES (IAB-ES)

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 00:47

Publicado em 

27 abr 2019 às 00:47
Um grupo de alunos de Arquitetura e Urbanismo de uma universidade de Vila Velha ficou em primeiro lugar no Concurso de Ideias de Desenho Urbano para a Área da Prainha promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil/ES (IAB-ES). Os estudantes sugeriram intervenções que promovem a qualidade de vida de moradores e visitantes da região.
A ideia vencedora foi elaborada pelos estudantes Bruna Santos, Luana Marinho, Natiele Dalbó, Patrícia Palhano e Wesley Milke. No projeto, denominado Canela Verde, eles sugerem, por exemplo, que a rua Luíza Grinalda, que dá acesso ao Convento da Penha, seja transformada em rua compartilhada e tenha uso restrito de veículos. A ideia é favorecer a circulação de pedestres e ciclistas, incentivando as caminhadas e o comércio religioso.
Já para subir o morro até o Convento, o grupo propõe substituir as vans por jardineiras. Dessa forma, seria possível transportar um maior número de pessoas a cada subida e, ao mesmo tempo, promover melhor contato visual dos visitantes com a mata.
Para facilitar o tráfego de carros em dias de chuva, o projeto prevê a instalação do piso intertravado, opção que reduziria os alagamentos na região.
“Criamos espaço para atender todos os públicos. Deixamos o mercado de peixe e voltamos com o aquaviário. O parque também tem uma ciclovia ligada a outras ciclovias da cidade. Projetamos várias possibilidades para integrar pessoas e promover a vitalidade urbana”, descreve Patrícia Palhano.
A principal motivação dos estudantes em planejar uma mudança para a região partiu, também, de uma vontade pessoal dos jovens de ver o local revitalizado. “Nós queremos ver muito espaço vivo de novo, por isso criamos um projeto que seja aberto ao público, onde as pessoas possam aproveitar”, afirma Patrícia.
PREFEITURA
Sobre a viabilidade do projeto, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida afirmou que soube do projeto e que pretende chamar a professora responsável para conversar.
“Queremos que ela apresente o projeto à Comissão Gestora da Prainha. Vamos analisar se é possível aproveitar as ideias que foram projetadas pelos estudantes”, promete o secretário.

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