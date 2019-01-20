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comemoração

Unidos da Piedade comemora aniversário de 64 anos com muito samba

Agremiação é a mais antiga do carnaval de Vitória
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

20 jan 2019 às 20:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 20:48

Festa dos 64 anos da Escola de Samba da Piedade Crédito: Fernando Madeira
O clima da noite deste domingo (20) no Centro de Vitória foi de comemoração durante o aniversário de 64 anos da escola de samba Unidos da Piedade. A agremiação é a mais antiga do carnaval de Vitória e já foi por 15 vezes campeã capixaba.
Os casais de mestre-sala e porta-bandeira, a rainha de bateria, a organização e parte da bateria da agremiação se reuniram junto com a comunidade na quadra da escola, para celebrar a data. 
Da mesa de samba composta por percussionistas, tocadores de cavaquinhos e cantores saíam memórias e desejos da comunidade, tudo expresso por meio de muito samba e dos sambas-enredos dos desfiles da Unidos da Piedade.
Para o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, Weskley Blank, 31 anos, e Alana Marques, 30 anos, fazer parte dessa comemoração é uma honra. "Sou professora daqui da comunidade e há onze anos sou porta-bandeira da escola. Quando venho aos ensaios vejo os meus alunos tocando na bateria, isso é um orgulho para mim", comenta Alana.
A festa de aniversário da escola havia sido adiada por causa das três mortes que ocorreram no bairro na última semana.

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