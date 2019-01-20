Unidos da Piedade comemora aniversário de 64 anos com muito samba

Festa dos 64 anos da Escola de Samba da Piedade Crédito: Fernando Madeira

O clima da noite deste domingo (20) no Centro de Vitória foi de comemoração durante o aniversário de 64 anos da escola de samba Unidos da Piedade. A agremiação é a mais antiga do carnaval de Vitória e já foi por 15 vezes campeã capixaba.

Os casais de mestre-sala e porta-bandeira, a rainha de bateria, a organização e parte da bateria da agremiação se reuniram junto com a comunidade na quadra da escola, para celebrar a data.

Da mesa de samba composta por percussionistas, tocadores de cavaquinhos e cantores saíam memórias e desejos da comunidade, tudo expresso por meio de muito samba e dos sambas-enredos dos desfiles da Unidos da Piedade.

Para o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, Weskley Blank, 31 anos, e Alana Marques, 30 anos, fazer parte dessa comemoração é uma honra. "Sou professora daqui da comunidade e há onze anos sou porta-bandeira da escola. Quando venho aos ensaios vejo os meus alunos tocando na bateria, isso é um orgulho para mim", comenta Alana.