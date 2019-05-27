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Após chuva no Centro

Uma semana depois, cratera em rua de Vitória ainda não foi fechada

Buraco na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, fez com que a rua fosse totalmente interditada

Publicado em 

27 mai 2019 às 13:13

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 13:13

A forte chuva que atingiu a Grande Vitória no último dia 18 deste mês fez com que uma cratera se abrisse na Rua Graciano Neves, na região do Centro de Vitória, e nesta segunda-feira (27), nove dias depois do aguaceiro, o buraco continua exposto e impedindo o trânsito na região.
Ao Bom Dia Espírito Santo moradores reclamaram que, devido à interdição da via, tem sido difícil pegar ônibus, além de o tráfego estar impedido. Carros não passam e algumas motos precisam transitar pela calçada, junto com os pedestres.
Um morador afirmou que não é a primeira vez que o buraco abre na rua, no mesmo local, mas que o conserto parece não ter sido suficiente. "Já é a segunda vez que abre aqui (a cratera), eles fizeram um 'curativo' e voltou tudo de novo, não dá para entender o serviço desse povo", diz.
Uma semana depois, cratera em rua de Vitória ainda não foi fechada
Também no último dia 18, durante a chuva, a reportagem do Gazeta Online noticiou sobre um carro que caiu no buraco que se abriu na Rua Graciano Neves, mas a situação tomou proporções muito maiores. 
Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, no último dia 18 de maio Crédito: Matheus Natali
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada pela equipe de reportagem, a Prefeitura de Vitória informa que a via está devidamente sinalizada e que, ainda nesta segunda-feira (27), uma equipe irá ao local para realizar os reparos necessários na via.
Questionada por conta da demora para os reparos necessários, a prefeitura diz que a resolução não é um serviço simples e deverão ser substituídos 32 metros de manilha a partir de um orçamento já calculado. 

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