Grande Vitória no último dia 18 deste mês fez com que uma cratera se abrisse na Rua Graciano Neves, na região do Centro de A forte chuva que atingiu ano último dia 18 deste mês fez com que uma cratera se abrisse na Rua Graciano Neves, na região do Centro de Vitória , e nesta segunda-feira (27), nove dias depois do aguaceiro, o buraco continua exposto e impedindo o trânsito na região.

Ao Bom Dia Espírito Santo moradores reclamaram que, devido à interdição da via, tem sido difícil pegar ônibus, além de o tráfego estar impedido. Carros não passam e algumas motos precisam transitar pela calçada, junto com os pedestres.

Um morador afirmou que não é a primeira vez que o buraco abre na rua, no mesmo local, mas que o conserto parece não ter sido suficiente. "Já é a segunda vez que abre aqui (a cratera), eles fizeram um 'curativo' e voltou tudo de novo, não dá para entender o serviço desse povo", diz.

Your browser does not support the audio element. Uma semana depois, cratera em rua de Vitória ainda não foi fechada

Também no último dia 18, durante a chuva, a reportagem do Gazeta Online noticiou sobre um carro que caiu no buraco que se abriu na Rua Graciano Neves, mas a situação tomou proporções muito maiores.

Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, no último dia 18 de maio Crédito: Matheus Natali

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Vitória informa que a via está devidamente sinalizada e que, ainda nesta segunda-feira (27), uma equipe irá ao local para realizar os reparos necessários na via. Procurada pela equipe de reportagem, ainforma que a via está devidamente sinalizada e que, ainda nesta segunda-feira (27), uma equipe irá ao local para realizar os reparos necessários na via.