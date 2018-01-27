Ufes: lista de aprovados sai na segunda-feira

A partir de segunda-feira (29), os candidatos que conquistaram uma das vagas oferecidas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) passarão a ser convocados pela instituição.

Conforme o cronograma divulgado pela Ufes, é na segunda que sai o edital de convocação para a pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.

No dia seguinte, na terça-feira, começa de fato a pré-matrícula on-line obrigatória para os alunos convocados no dia anterior. A pré-matrícula deverá ser feita até o dia 4 de fevereiro.

Entre as candidatas que estão na expectativa para entrar na universidade está Rafaela Rigo, 18 anos. Ela quer um espaço no curso de Engenharia Civil. Desde o 9º ano eu sabia o que queria. Eu me identifiquei com o curso, relata a jovem.

Ela conta que também quer tentar Engenharia Aeroespacial, oferecida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), algo que cogita para o próximo ano. Por enquanto, os planos são outros. Quero ficar por aqui.

Concorrência

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) encerraram ontem. O curso de Medicina continuou o mais procurado entre os oferecidos pela Ufes.

A nota de corte de Medicina é de 792,42. Dos 92 cursos oferecidos, a menor nota de corte é de Física, no campus de Alegre, com 592,95.

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), até o meio dia de ontem foram inscritos 1.954.849 candidatos. Somente no Espírito Santo, foram 79.977 registros para a Ufes. Os três cursos mais procurados foram Medicina, com 225.952 inscrições, Direito, com 208.520, e Administração, com 201.805 candidatos inscritos.

Para calcular essa nota, por modalidade de concorrência (cotas ou ampla concorrência), o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o número de inscritos no dia anterior.

SAIBA MAIS

Cronograma

Segunda-feira

O resultado da chamada regular será divulgado no site www.sisu.ufes.br. No mesmo dia, será divulgado edital de convocação de todos os candidatos da chamada regular para pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.

Terça-feira

Pré-matrícula on-line obrigatória dos candidatos da chamada regular. O prazo vai até o dia 4 de fevereiro.

Reserva de vagas

Lei

A Lei nº12.711 de 29 de agosto de 2012 prevê reserva 50% de vagas para alunos de escola pública.

Modalidades