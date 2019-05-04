Ufes cancela evento de aniversário mas peça de teatro está mantida

Incêndio é registrado na Ufes, no campus de Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

incêndio atingiu a subestação de energia e um prédio do curso de Educação Física. O evento comemorativo de 65 anos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), marcado para este domingo (5), foi cancelado devido a falta de energia no Campus de Goiabeiras. Estavam agendadas para a data diversas atividades de lazer. A Universidade está sem eletricidade desde esta sexta-feira (4), quando umatingiu a subestação de energia e um prédio do curso de Educação Física.

Já uma peça marcada para este sábado (4) e domingo (5), às 16 horas, no Teatro Universitário está mantida, segundo a organização do evento, que informou que foram contratados geradores. “Malala – A Menina Que Queria Ir para a Escola” é uma adaptação de livro do mesmo nome sobre a vida de Malala – ferrenha defensora dos direitos das meninas à educação e pessoa mais jovem a levar um Nobel.

Quanto às aulas, a Ufes informou por meio de nota que técnicos trabalham no local neste fim de semana e espera que consiga normalizar o fornecimento até esta segunda-feira (6). A Ufes disse ainda que trabalha junto à EDP para elaborar alternativas para que a energia volte.

INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros realizou os trabalhos de perícia horas depois de conter o fogo que atingiu o local. O incêndio começou no fim da manhã desta sexta-feira e deixou todo o campus sem energia. Ninguém ficou ferido. O local foi evacuado e as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas nesta sexta-feira (03) e sábado (04).

Segundo nota enviada pela corporação, “o fogo começou na rede elétrica, atingiu um transformador, se expandiu para a vegetação próxima do local e alcançou o laboratório de química da Ufes”. No entanto, a assessoria de imprensa da Universidade informou que, além da subestação, apenas o prédio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM), que pertence ao curso de Educação Física, foi atingido.

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas nas edificações e na vegetação lateral da pista, que foi atingida após a queda de cabos elétricos. Na subestação, um transformador ficou destruído. Já no prédio do curso de Educação Física, segundo a assessoria de imprensa da Ufes, houve um princípio de incêndio após uma sobrecarga de energia. As chamas atingiram apenas uma sala em que foram perdidos equipamentos de informática e um ar-condicionado.

A servidora Judith Vieira Maciel, 49, estava na sala em que aconteceu o princípio de incêndio. Segundo ela, pequenas explosões atingiram primeiro o equipamento de internet. A partir daí, o fogo começou a tomar conta da sala. Mas, felizmente, todos conseguiram sair.