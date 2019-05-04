Ufes cancela evento de aniversário mas peça de teatro está mantida

O evento comemorativo de 65 anos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), marcado para este domingo (5), foi cancelado devido a falta de energia no Campus de Goiabeiras. Estavam agendadas para a data diversas atividades de lazer. A Universidade está sem eletricidade desde esta sexta-feira (4), quando um incêndio atingiu a subestação de energia e um prédio do curso de Educação Física.
Já uma peça marcada para este sábado (4) e domingo (5), às 16 horas, no Teatro Universitário está mantida, segundo a organização do evento, que informou que foram contratados geradores. “Malala – A Menina Que Queria Ir para a Escola” é uma adaptação de livro do mesmo nome sobre a vida de Malala – ferrenha defensora dos direitos das meninas à educação e pessoa mais jovem a levar um Nobel.
Quanto às aulas, a Ufes informou por meio de nota que técnicos trabalham no local neste fim de semana e espera que consiga normalizar o fornecimento até esta segunda-feira (6). A Ufes disse ainda que trabalha junto à EDP para elaborar alternativas para que a energia volte.
INCÊNDIO
O Corpo de Bombeiros realizou os trabalhos de perícia horas depois de conter o fogo que atingiu o local. O incêndio começou no fim da manhã desta sexta-feira e deixou todo o campus sem energia. Ninguém ficou ferido. O local foi evacuado e as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas nesta sexta-feira (03) e sábado (04).
Segundo nota enviada pela corporação, “o fogo começou na rede elétrica, atingiu um transformador, se expandiu para a vegetação próxima do local e alcançou o laboratório de química da Ufes”. No entanto, a assessoria de imprensa da Universidade informou que, além da subestação, apenas o prédio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM), que pertence ao curso de Educação Física, foi atingido.
Quatro equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas nas edificações e na vegetação lateral da pista, que foi atingida após a queda de cabos elétricos. Na subestação, um transformador ficou destruído. Já no prédio do curso de Educação Física, segundo a assessoria de imprensa da Ufes, houve um princípio de incêndio após uma sobrecarga de energia. As chamas atingiram apenas uma sala em que foram perdidos equipamentos de informática e um ar-condicionado.
A servidora Judith Vieira Maciel, 49, estava na sala em que aconteceu o princípio de incêndio. Segundo ela, pequenas explosões atingiram primeiro o equipamento de internet. A partir daí, o fogo começou a tomar conta da sala. Mas, felizmente, todos conseguiram sair.
“Começou uma sequência de pequenas explosões. Foi quando eu corri da sala. Assim que eu saí houve uma explosão bem maior. Aí eu desci correndo gritando que estava explodindo. Já estava em pânico porque já tinha outros pontos de explosões, e retornamos para ver se já tinha alguém ainda nos laboratórios, nas salas. Quando retornei, a minha sala já estava em chamas, as coisas estavam todas lá, larguei sapato para trás e fomos evacuando”.