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Ajuda extra

Bom Dia ES terá edição especial sobre coronavírus com 30 minutos a mais no ar

A partir desta segunda-feira (16), o telejornal acontecerá sempre das 6h às 8h30; o maior tempo de exibição vai permanecer até o fim da epidemia do Covid-19

Publicado em 15 de Março de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 20:45
Tatiane Braga e Mario Bonella comandam o Bom Dia diariamente na TV Gazeta Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O jornal Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, será especial nesta segunda-feira (16), sobre o tema coronavírus. Além do assunto específico, o programa ganhará mais 30 minutos diariamente até o fim da pandemia. A ideia é oferecer o máximo de orientações e serviços para prevenir a população em relação ao contágio e formas de se proteger do vírus.
O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, explica que esse momento vai ao encontro das ações que já estão sendo feitas em todo o jornalismo da emissora, que preza pela orientação e informação responsável e de qualidade.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os jornais locais da Globo no Brasil inteiro vão dedicar mais tempo a partir de amanhã para orientar o cidadão sobre o coronavírus. Nada mais importante nesse momento desafiador. Temos uma enorme responsabilidade em cumprir o nosso papel social dando às pessoas informação para que elas tomem decisões conscientes."
Para ocupar as 2h30 de programa, todo o jornalismo da TV Gazeta e de suas regionais, além dos demais veículos da Rede Gazeta, participarão com informações, principalmente de serviços.

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"Estaremos com nossas equipes das regionais Norte, em Linhares; Noroeste, em Colatina; e Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, prontas para oferecer ao capixaba informações das suas regiões, que possam ajudar a enfrentar esse problema de saúde, que interfere na rotina de toda a sociedade", observou Bruno.
O Bom Dia ES começa às 6h, com apresentação de Mario Bonella e Tatiane Braga, e tem à frente a editora Juliana Avanza, a editora assistente Marluse Vazzoler e as produtoras Viviann Barcelos e Amanda Vergna.

CORONAVÍRUS

O coronavírus se tornou uma pandemia. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia  que é um grande surto que afeta uma região  se espalha por diferentes continentes com transmissão de pessoa para pessoa. No Espírito Santo, já são 122 casos suspeitos da doença e quatro confirmados, sendo um deles por transmissão local - aquela que acontece com pessoas que não viajaram para outras regiões do Brasil ou do mundo, mas se contaminaram dentro do território. No Brasil, ao todo, são 176 casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde.

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