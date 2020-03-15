Bom Dia ES terá edição especial sobre coronavírus com 30 minutos a mais no ar

Tatiane Braga e Mario Bonella comandam o Bom Dia diariamente na TV Gazeta Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O jornal Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, será especial nesta segunda-feira (16), sobre o tema coronavírus. Além do assunto específico, o programa ganhará mais 30 minutos diariamente até o fim da pandemia. A ideia é oferecer o máximo de orientações e serviços para prevenir a população em relação ao contágio e formas de se proteger do vírus.

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, explica que esse momento vai ao encontro das ações que já estão sendo feitas em todo o jornalismo da emissora, que preza pela orientação e informação responsável e de qualidade.

Os jornais locais da Globo no Brasil inteiro vão dedicar mais tempo a partir de amanhã para orientar o cidadão sobre o coronavírus. Nada mais importante nesse momento desafiador. Temos uma enorme responsabilidade em cumprir o nosso papel social dando às pessoas informação para que elas tomem decisões conscientes."

Para ocupar as 2h30 de programa, todo o jornalismo da TV Gazeta e de suas regionais, além dos demais veículos da Rede Gazeta, participarão com informações, principalmente de serviços.

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"Estaremos com nossas equipes das regionais Norte, em Linhares ; Noroeste, em Colatina ; e Sul, em Cachoeiro de Itapemirim , prontas para oferecer ao capixaba informações das suas regiões, que possam ajudar a enfrentar esse problema de saúde, que interfere na rotina de toda a sociedade", observou Bruno.

O Bom Dia ES começa às 6h, com apresentação de Mario Bonella e Tatiane Braga, e tem à frente a editora Juliana Avanza, a editora assistente Marluse Vazzoler e as produtoras Viviann Barcelos e Amanda Vergna.

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