Trio paulista vai em busca das belezas nas 78 cidades do Espírito Santo

O casal Márcio e Ghaidy e o amigo Roger viajam o Espírito Santo e divulgam nas internet Crédito: Fernando Madeira

Promover uma mudança de vida, deixando para trás a rotina maçante do trabalho em São Paulo. A ideia levou o casal Márcio Francisco de Assis, 47, e Ghaidy Souza, 40, e o amigo Roger dos Santos, 39, a caírem na estrada. Juntos, eles estão percorrendo todos os 78 municípios do Espírito Santo. Márcio e Ghaidy são casados e têm um blog, o “Caminha Gente”, e Roger tem um canal de vídeos, o “Viagens do Roger”. Eles uniram forças para mostrar pontos turísticos do Estado. Só que eles fogem da rota tradicional, indo atrás daquilo que quase ninguém conhece.

A jornada começou em agosto do ano passado e o trio já passou por 34 cidades. As viagens acontecem sempre aos sábados e domingos, já que durante a semana eles trabalham. Os três escolhem um destino e, ao chegarem, vão pedindo indicações ao próprios moradores. Todas as informações vão para as redes sociais que os três têm na internet.

“Sempre tem alguém que fala que não tem o que conhecer. Mas sempre tem! Sempre tem uma cachoeira que pouca gente vai, um restaurante que não é famoso. Em todos os locais que passamos até hoje tinha algo para conhecer”, afirma Márcio.

A história deles é parecida: os três abriram mão de um emprego e uma vida estável em São Paulo por uma rotina mais flexível, que permitisse viajar mais. Márcio e Ghaidy são casados e o caminho deles cruzou com o de Roger em Santa Leopoldina, na Região Serrana. Aliás, outro ponto em comum do trio é o amor pelas belezas no Espírito Santo.

“As pessoas não têm noção do potencial turístico que o Estado tem. Aqui tem dunas, praias, montanhas, cachoeiras e tem quem insista em falar que não tem nada no Espírito Santo. Tem muita coisa para ver e conhecer, e é isso que queremos mostrar”, explica Márcio.

SANTA MARIA

Os três são unânimes em dizer que não tem um lugar preferido já que, segundo eles, todos têm peculiaridades. Mas eles também concordam que o que mais fascinou foi Santa Maria de Jetibá. Eles afirmam que não sabiam sobre a comunidade pomerana que vivia na cidade nem o quão preservada é a história do povo.

“A nossa maior emoção foi em Santa Maria de Jetibá, com a comunidade pomerana. Ficamos em um local no Alto de Santa Maria e as pessoas nos mostraram toda a história delas... Foi emocionante! Nem passava pelas nossas cabeças que encontraríamos isso lá, foi uma total surpresa”, finalizou Ghaidy.

NAS REDES

YouTube: Viagens do Roger

Facebook/caminhagente

Instagram/caminhagente

Blog: www.caminhagente.com.br



