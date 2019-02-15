Transmissão do Carnaval de Vitória com mais tempo na TV Gazeta

Bastidores do estúdio de vidro da TV Gazeta durante a transmissão do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Marcus Alexandre

No próximo sábado, dia 23, a TV Gazeta irá transmitir ao vivo os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória para todo o Espírito Santo. A novidade deste ano é que a exibição vai começar mais cedo, a partir das 22h45, diretamente do estúdio panorâmico montado no final do Sambão do Povo.

“O diferencial da cobertura é mostrar todas as escolas. Isso mostra a credibilidade que o evento tem e que a Globo confia no produto. O nosso estúdio também muda de lado, que possibilitará uma visão ampla para a arquibancada e toda a avenida”, afirma o gerente de Operação e Produção da TV Gazeta Carlos Gonzaga.

A exibição irá começar durante a passagem da primeira escola, Imperatriz do Forte, que vai entrar no Sambão do Povo às 22h. Enquanto isso, os internautas poderão assistir aos desfiles de qualquer parte do mundo pelo portal de notícias G1/ES.

Para a transmissão, profissionais da TV Gazeta recorreram a experiência da Rede Globo em coberturas especiais. ”Ano passado quando veio essa oportunidade recorremos a Globo através do diretor de produção e eventos Fernando Gueiros, responsável pela organização da cobertura dos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo, dos Jogos Olímpicos, entre outros projetos. Ele disponibilizou todo projeto de estúdio do Carnaval de São Paulo, deu dicas de linguagem de transmissão”, disse Gonzaga.

O diretor de Operação e Programação da TV Gazeta, Gabriel Moura, comemora o interesse dos capixabas pela transmissão do Carnaval de Vitória, que no ano passado na madrugada de sábado atingiu um pico de audiência. Às 4 horas, 80% dos televisores do Estado estavam ligados na TV Gazeta. Ele ressalta ainda a importância da transmissão para a profissionalização das escolas de samba.

“Estamos juntos com a liga para levar o Carnaval de Vitória para outro patamar. É um evento de grande visibilidade para todo o país também pelo G1. O que pode estimular ainda mais o turismo para o Estado. Outro ponto positivo é que quando acaba esse carnaval já estamos pensando no próximo e as escolas se comprometem em dar continuidade. É um estímulo a profissionalização”, disse Gabriel, acrescentando que a TV Gazeta é a emissora oficial do evento até 2021.

COBERTURA

A cobertura será reforçada por diversos veículos da Rede Gazeta e vai contar com o trabalho de cerca de 180 profissionais na cobertura. Na CBN Vitória o ouvinte acompanhará diversos flashs ao vivo durante os desfiles. Já o Gazeta Online contará com galeria de fotos das escolas, além de compartilhar os cliques nas redes sociais. E segunda-feira, dia 25, os leitores de A GAZETA conferem um caderno especial dos desfiles.

ORDEM DOS DESFILES

Os portões serão abertos às 19h e os desfiles das escolas de samba vão começar às 21h, com encerramento previsto para 1h.

ORDEM DOS DESFILES DE QUINTA-FEIRA:

1. Mocidade Serrana

2. Mocidade da Praia

3.União Jovem de Itacibá

4. Independente de Eucalipto

SEXTA-FEIRA (22)

Os portões serão abertos às 19h e os desfiles vão começar às 21h, com encerramento previsto para 6h

ORDEM DOS DESFILES:

1. Andaraí

2.Barreiros

3. Rosas de Ouro

4. Independente de São Torquato

5. Chega Mais

6. Tradição Serrana

7. Chegou o que Faltava

8. Império de Fátima

SÁBADO (23)

Os portões serão abertos às 20h e os desfiles vão começar às 22h, com encerramento previsto para 6h

ORDEM DOS DESFILES:

1. Imperatriz do Forte

2. Piedade

3. Mocidade Unida da Glória (MUG)

4. Pega no Samba

5. Boa Vista

6. Novo Império