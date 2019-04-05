Trânsito congestionado nas principais vias da Grande Vitória

Motoristas que trafegam pelas principais vias da Grande Vitória nesta quinta-feira (04) enfrentam intensos engarrafamentos. Mais cedo, por volta das 14h45, um caminhão colidiu contra um poste na Avenida Alexandre Buaiz, na Capital, deixando 94 casas sem energia e ocasionando nós no trânsito do Centro, Segunda Ponte e Cinco Pontes. Essa lentidão ainda persistia até as 19h30 porque equipes da EDP ainda faziam os devidos reparos no local.
VEJA OUTROS PONTOS DE RETENÇÃO
Cariacica
Em Cariacica, há registros de congestionamentos na BR 262 em dois pontos: Jardim América, no sentido Segunda Ponte e em Campo Grande, no sentido Viana. Em Grande Grande, um caminhão derrubou o semáforo próximo ao terminal da região.
Vitória
Já na Capital, condutores devem ter atenção e paciência redobrados. O fluxo de veículo é intenso nas Avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro, no sentido Centro, e na Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra. Além dessas vias, a Segunda Ponte também apresenta pontos de retenção no sentido Vitória.
Vila Velha
Em Vila Velha, os dois sentidos das Cinco Pontes estão engarrafados. Já na Terceira Ponte é o sentido Vila Velha e, na Avenida Carlos Lindenberg, o sentido Segunda Ponte.
De acordo com a Guarda Municipal dos municípios, não houve registros de acidente nesses locais, com exceção da Avenida Alexandre Buaiz e da BR 262 em Campo Grande. Os congestionamentos são justificados pelo horário de pico e intenso fluxo de veículos nas vias.