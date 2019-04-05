Trânsito congestionado nas principais vias da Grande Vitória

Em Cariacica, há registros de congestionamentos na BR 262 em dois pontos: Jardim América, no sentido Segunda Ponte e em Campo Grande, no sentidoEm Grande Grande, um caminhão derrubou o semáforo próximo ao terminal da região.

Já na Capital, condutores devem ter atenção e paciência redobrados. O fluxo de veículo é intenso nas Avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro, no sentido Centro, e na Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra. Além dessas vias, a Segunda Ponte também apresenta pontos de retenção no sentido Vitória.