Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade urbana

Trânsito congestionado nas principais vias da Grande Vitória

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 21:45

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

04 abr 2019 às 21:45
Carro colide contra poste na Avenida Alexandre Buaiz, em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Motoristas que trafegam pelas principais vias da Grande Vitória nesta quinta-feira (04) enfrentam intensos engarrafamentos. Mais cedo, por volta das 14h45, um caminhão colidiu contra um poste na Avenida Alexandre Buaiz, na Capital, deixando 94 casas sem energia e ocasionando nós no trânsito do Centro, Segunda Ponte e Cinco Pontes. Essa lentidão ainda persistia até as 19h30 porque equipes da EDP ainda faziam os devidos reparos no local. 
> Caminhão bate em poste e mais de 90 casas ficam sem energia em Vitória
VEJA OUTROS PONTOS DE RETENÇÃO
Cariacica
Em Cariacica, há registros de congestionamentos na BR 262 em dois pontos: Jardim América, no sentido Segunda Ponte e em Campo Grande, no sentido Viana. Em Grande Grande, um caminhão derrubou o semáforo próximo ao terminal da região.
Vitória
Já na Capital, condutores devem ter atenção e paciência redobrados. O fluxo de veículo é intenso nas Avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro, no sentido Centro, e na Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra. Além dessas vias, a Segunda Ponte também apresenta pontos de retenção no sentido Vitória.
> Guarda diz que carreta estava acima do peso permitido no Centro
Vila Velha
Em Vila Velha, os dois sentidos das Cinco Pontes estão engarrafados. Já na Terceira Ponte é o sentido Vila Velha e, na Avenida Carlos Lindenberg, o sentido Segunda Ponte.
De acordo com a Guarda Municipal dos municípios, não houve registros de acidente nesses locais, com exceção da Avenida Alexandre Buaiz e da BR 262 em Campo Grande. Os congestionamentos são justificados pelo horário de pico e intenso fluxo de veículos nas vias.
> Governo federal suspende instalação de 280 radares no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Cariacica Grande Vitória trânsito Vila Velha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados