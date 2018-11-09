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Vias alagadas

Trânsito caótico: passageiros atravessam Terceira Ponte a pé

Presos no congestionamento em cima da ponte, dentro de coletivos, muitos passageiros resolveram saltar e terminar a 'viagem' a pé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 22:44

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 22:44

Passageiros descem ponte a pé Crédito: Marcus Vinícius Costa | Internauta
Com a forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a tarde e o trânsito caótico nesta quinta-feira (8), muitos passageiros saltaram dos ônibus presos no congestionamento em cima da Terceira Ponte e seguiram a travessia a pé. 
> Chuva forte e congestionamentos na Grande Vitória
Gabriela Barcelos Muniz, atendente, estava dentro de um ônibus Transcol quando o motorista, já em cima da ponte, desligou o motor do veículo. "Até motoqueiro estava parando, está tudo alagado do lado de lá. Desci do ônibus e várias pessoas estavam andando na ponte nos dois sentidos, tanto para Vila Velha, quanto para Vitória", informou.
A reportagem do Gazeta Online tentou entrar em contato com a Rodosol, que administra a ponte. As ligações não foram atendidas.
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