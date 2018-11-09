Trânsito caótico: passageiros atravessam Terceira Ponte a pé

Com a forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a tarde e o trânsito caótico nesta quinta-feira (8), muitos passageiros saltaram dos ônibus presos no congestionamento em cima da Terceira Ponte e seguiram a travessia a pé.

Gabriela Barcelos Muniz, atendente, estava dentro de um ônibus Transcol quando o motorista, já em cima da ponte, desligou o motor do veículo. "Até motoqueiro estava parando, está tudo alagado do lado de lá. Desci do ônibus e várias pessoas estavam andando na ponte nos dois sentidos, tanto para Vila Velha, quanto para Vitória", informou.