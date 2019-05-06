Transcol: o que você precisa saber sobre o Bilhete Único Eletrônico

Transcol com dois validadores: usuário vai ter que passar pelo antigo e pelo novo Crédito: Kaique Dias

Gazeta Online tira algumas dúvidas. A partir do próximo sábado quem tem cartão de vale-transporte (com gratuidade ou não) vai precisar passar por um novo procedimento, usando dois validadores, para liberar a passagem pela roleta nos coletivos do sistema Transcol. Essa é a primeira etapa para a implementação do Bilhete Único Metropolitano , com a integração do sistema municipal de Vitória com o transporte metropolitano. Mas o que o passageiro precisa saber? Otira algumas dúvidas.

NOVO PROCEDIMENTO

A partir do próximo sábado (11), o Sistema Transcol vai usar dois validadores (equipamentos onde o usuário passa o cartão). Isso vai acontecer durante o prazo de trinta dias e, segundo o secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, vai servir para que os cartões de passagem sejam usados nesses passadores depois desse período.

POR QUE ISSO ESTÁ SENDO FEITO?

Segundo o Governo do Estado, essa espécie de cadastro dos cartões vai facilitar no futuro para que o passageiro possa usar o mesmo cartão em vários meios de transporte, como no aquaviário, que ainda não saiu do papel, mas é promessa do governo Casagrande, no Bike GV, além do transporte municipal de Vitória. Tudo isso será feito pagando apenas uma passagem a cada viagem, segundo o governo.

PASSAGEIRO PRECISA PASSAR O CARTÃO DUAS VEZES

O passageiro do Transcol que tem cartão precisa fazer um novo procedimento a partir do próximo sábado: passar o cartão no validador antigo, o azul, e depois passar no novo, o vermelho. Só assim, ele vai ver o nome “Catraca Liberada” no visor e vai conseguir passar pela roleta.

Isso vai acontecer durante 30 dias, mas o passageiro precisa passar pelo menos duas vezes para acontecer o cadastro do cartão durante esse período. Mas se for andar durante 10 dias de ônibus, por exemplo, terá que passar o cartão nos dois validadores durante esses dez dias (ao longo dos trinta dias).

E QUEM NÃO PASSAR PELO TRANSCOL?

O procedimento novo será feito por 30 dias. No total existem mais de 1 milhão e 200 mil cartões de passagem no Transcol - entre eles de estudante, gratuidade e cartões de vale-transporte. Quem tem cartão e não passar pelos dois passadores - incluindo o novo - duas vezes durante esses 30 dias, vai precisar procurar uma das cinco lojas na Grande Vitória para fazer o cadastro, incluindo a transferência dos créditos. A ideia é que no futuro a venda do bilhete único, como será chamado o novo cartão, também seja feita pela internet e outros postos de venda.

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

Por enquanto, o usuário não verá, na prática, nenhum benefício com esse novo “bilhete”. Segundo Fábio Damasceno, em julho o passageiro do Transcol já poderá usar o cartão no sistema municipal de Vitória, mas isso depende também da prefeitura. No entanto, o passageiro vai continuar pagando a mesma quantidade de passagens.

INTEGRAÇÃO TOTAL

A tão prometida integração, com a possibilidade do passageiro descer de um ônibus do Transcol e pegar um ônibus municipal, o “verdinho”, com apenas uma passagem ainda não está perto de começar. Segundo o governo, isso só deve acontecer no segundo semestre de 2020.

Em Vila Velha, com os ônibus da Sanremo, isso também é estudado, mas ainda não se sabe se vai acontecer, já que existem apenas 60 ônibus rodando pelo sistema municipal canela-verde. Em Vitória são 200 coletivos em toda a capital e no Transcol existem 1500 veículos.

AUMENTO DA BILHETAGEM