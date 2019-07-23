Transcol com ar-condicionado sem data para começar a circular no ES

Ônibus do sistema Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira

novo Transcol com ar-condicionado, que estava previsto, segundo o governo, para começar a circular ainda em junho deste ano, ainda não começou a rodar a Grande Vitória e não tem uma data prevista para que isso aconteça. , que estava previsto, segundo o governo, para começar a circular ainda em junho deste ano, ainda não começou a rodar ae não tem uma data prevista para que isso aconteça.

De acordo com a Secretaria Estadual de Mobilidade (Semobi) — antiga Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) — no momento, os coletivos estão recebendo equipamentos — como câmeras, validadores, wi-fi e passando por processos administrativos como emplacamento, licenciamento e vistoria. "Os novos veículos que vão operar nas linhas troncais devem começar a circular em breve, mas não há uma data exata", reforçou, por meio de nota.

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Renato Casagrande em 18 de janeiro deste ano; ele prometeu que, até o final de 2019, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros que circulam entre os terminais. Os veículos foram anunciados pelo governadorem 18 de janeiro deste ano; ele prometeu que, até o final de 2019, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros que circulam entre os terminais.

A medida faz parte da renovação dos coletivos que integram o sistema. Na época, Casagrande frisou que desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.

Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), os ônibus realmente não estão circulando, mas quem está responsável por todas as demandas deste assunto é a Setop. De acordo com a assessoria do, os ônibus realmente não estão circulando, mas quem está responsável por todas as demandas deste assunto é a Setop.

BILHETE ÚNICO

bilhete único. Só poderá viajar no novo ônibus do Sistema Transcol com ar condicionado quem tiver o cartão do bilhete único. Os ônibus não terão cobradores e o motorista não receberá passagem em dinheiro, como acontece nos seletivos. O meio exclusivo de pagamento será o

Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, explicou que esta é uma forma de incentivar as pessoas a adquirirem o bilhete único. "Estamos estimulando o uso do cartão. Bilhete único é integração, não precisa tirar dinheiro no ônibus, é segurança. O embarque pe mais rápido", contou. Em entrevista à, o secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, explicou que esta é uma forma de incentivar as pessoas a adquirirem o bilhete único. "Estamos estimulando o uso do cartão. Bilhete único é integração, não precisa tirar dinheiro no ônibus, é segurança. O embarque pe mais rápido", contou.

600 ÔNIBUS COM AR ATÉ 2022

O governador reforçou que, neste ano, 100 ônibus seriam renovados a partir de junho e que estes coletivos terão ar-condicionado. Os veículos serão inseridos nas linhas que ligam os terminais.