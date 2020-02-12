'Toda gratidão', diz pai de menino salvo por atleta que se afogou no ES

Um ato heroico marcou os últimos momentos de vida de Lucas Alves, atleta de taekwondo de 19 anos que morreu afogado na Praia de Itaparica. O atleta, que é de Brasília e veio acompanhar o sobrinho em uma competição no Espírito Santo, ajudou a salvar um colega de 13 anos que também começava a se afogar no mar. Para o pai desse menino de 13 anos, fica o sentimento de muito agradecimento.
"Todo sentimento de gratidão. Ele é uma pessoa muito boa. Além de ajudar, ficou dando calma. Mesmo em uma situação de muito desespero, ele permaneceu sereno", comenta o advogado Pedro Adrian.
Pedro, que também é de Brasília, estava na praia no momento do afogamento. Ele veio ao Estado para assistir aos filhos que também participaram da competição no Espírito Santo.
Lucas e dois filhos de Pedro, o de 13 e outro de 11 anos, foram surpreendidos por uma onda forte na Praia de Itaparica, que acabou carregando os três para dentro do mar. O advogado de Brasília tentou alertá-los sobre a força da água, mas quando correu para o mar, os três já tinham sido arrastados. Pedro conseguiu salvar o menino de 11 anos sozinho, mas contou com a ajuda de Lucas para retirar o filho mais velho.
TENTATIVA DE RESGATE
"Eu empurrava o meu filho para fora e ele voltava. Quando chegou no último esforço, Lucas me ajudou a empurrar meu filho. Tentei tirar Lucas para fora, mas ele se afastou de mim. Eu já estava bebendo água e quase desmaiando ali dentro", lembra Pedro, muito abalado com a morte do atleta brasiliense. "Tem hora que a gente começa até a entrar em pânico. Me coloco no lugar da família de Lucas, eu que tenho sete filhos. É muito triste", lamenta.
RECONHECIMENTO DO CORPO
A família do atleta morto enviou uma procuração, transferindo para o mestre de taekwondo Andreison Siqueira Gomes o poder de reconhecer oficialmente o corpo de Lucas, que está no Departamento Médico Legal, em Vitória. Esse reconhecimento deve ocorrer nesta quarta-feira (12). Amigos e familiares do jovem organizam uma vaquinha para arrecadar o dinheiro necessário para fazer o translado. A estimativa é que seja necessário pelo menos R$ 8 mil para levar o corpo para o Distrito Federal. Quem quiser ajudar a pagar o translado, pode fazer uma doação na conta corrente 264.003.174-5, agência 264 (Banco de Brasília), no nome do mestre.