'Toda gratidão', diz pai de menino salvo por atleta que se afogou no ES

Lucas Alves, atleta do DF que se afogou na Praia de Itaparica Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um ato heroico marcou os últimos momentos de vida de Lucas Alves, atleta de taekwondo de 19 anos que morreu afogado na Praia de Itaparica . O atleta, que é de Brasília e veio acompanhar o sobrinho em uma competição no Espírito Santo, ajudou a salvar um colega de 13 anos que também começava a se afogar no mar. Para o pai desse menino de 13 anos, fica o sentimento de muito agradecimento.

"Todo sentimento de gratidão. Ele é uma pessoa muito boa. Além de ajudar, ficou dando calma. Mesmo em uma situação de muito desespero, ele permaneceu sereno", comenta o advogado Pedro Adrian.

Pedro, que também é de Brasília, estava na praia no momento do afogamento. Ele veio ao Estado para assistir aos filhos que também participaram da competição no Espírito Santo.

Lucas e dois filhos de Pedro, o de 13 e outro de 11 anos, foram surpreendidos por uma onda forte na Praia de Itaparica, que acabou carregando os três para dentro do mar. O advogado de Brasília tentou alertá-los sobre a força da água, mas quando correu para o mar, os três já tinham sido arrastados. Pedro conseguiu salvar o menino de 11 anos sozinho, mas contou com a ajuda de Lucas para retirar o filho mais velho.

TENTATIVA DE RESGATE

"Eu empurrava o meu filho para fora e ele voltava. Quando chegou no último esforço, Lucas me ajudou a empurrar meu filho. Tentei tirar Lucas para fora, mas ele se afastou de mim. Eu já estava bebendo água e quase desmaiando ali dentro", lembra Pedro, muito abalado com a morte do atleta brasiliense. "Tem hora que a gente começa até a entrar em pânico. Me coloco no lugar da família de Lucas, eu que tenho sete filhos. É muito triste", lamenta.

RECONHECIMENTO DO CORPO