As obras no terminal de Itaparica, em Vila Velha, devem ficar prontas até setembro deste ano, segundo estimativa do Instituto de Obras Públicas do Estado (Iopes). Se o governo do Estado optar por usar lona tensionada para fazer a cobertura do terminal, a obra deve ficar cerca de 30% mais barata do que estava previsto, segundo o diretor-geral Iopes, Luiz Cesar Maretto Coura.

A decisão de estudar a implementação da lona tensionada foi publicada pelo colunista Leonel Ximenes, de A GAZETA.

Your browser does not support the audio element. Terminal de Itaparica vai ser reaberto até setembro

A previsão de Maretto é que o terminal seja entregue no prazo de cinco a sete meses e, portanto, deve ser reaberto em meados de setembro (são de dois a três meses para contratar a empresa que fará a obra e três a quatro meses para a execução dela). A unidade está interditada desde julho de 2018, quando um laudo divulgado pelo governo apontou que a cobertura corria risco de desabamento e que havia falhas no projeto e na execução.

ALTERNATIVA

O Estado solicitou à empresa responsável pelo projeto da obra que apresente uma alternativa com o uso da lona tensionada. Maretto, que assumiu o cargo em janeiro, afirma que não enxergou necessidade de derrubar toda a cobertura, conforme apontou a gestão passada.

“Entendo que a gente teria condição de estabilizar a estrutura da forma com ela está. Nós faríamos um trabalho técnico de estabilidade e não iríamos gastar com uma nova cobertura. No entanto, quando assumi, já estava em curso um contrato de demolição e mais da metade já estava demolida”, argumenta.

Na ação em que move contra as empresas responsáveis pela construção do terminal, o Estado citou o valor de R$ 5 milhões estimados para gastos com a construção de um novo telhado, antes de analisar o uso da lona.

Segundo Maretto, a lona tensionada é um material duradouro, autolavável e muito utilizado em coberturas. “É cheia de curvas e voltas exatamente para propiciar o tensionamento da lona. Ela é grossa, tem uma proteção que não permite vazamento de água e a temperatura também fica agradável”, justificou.

IMPACTO

Cerca de 45 mil pessoas por dia passavam pelo terminal de Itaparica. Desde que ele foi interditado, as linhas de ônibus foram transferidas para as outras unidades do município, impactando principalmente o terminal de Vila Velha, que passou a ter mais filas e mais espera pelos coletivos.