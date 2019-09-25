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Cariacica

Terminal de Campo Grande tem invasão de carros e briga com ambulante

Dois carros invadiram a plataforma do terminal nesta quarta-feira. No mesmo dia, um vendedor ambulante se envolveu em uma briga com funcionários da unidade
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 set 2019 às 14:22

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 14:22

Greve dos rodoviários - Terminal de Campo Grande Crédito: Bernardo Coutinho - GZ
O terminal do Transcol de Campo Grande, em Cariacica, foi palco de duas confusões na tarde desta quarta-feira (25). Dois motoristas invadiram o local de carro em alta velocidade e assustaram passageiros e funcionários. Ninguém ficou ferido.
Uma funcionária de uma loja que fica no terminal viu quando os carros entraram no terminal. Segundo ela, um homem em uma caminhonete Hilux preta disse ter achado um colchão na rua, em frente a uma residência.
Perseguido pelo suposto dono do produto, ele entrou no terminal em alta velocidade, passando pela plataforma e pela área onde os pedestres transitam entre um coletivo e outro. Logo em seguida, um Voyage também invadiu o local.
Ao notarem o motorista da Hilux, passageiros o abordaram e quase o lincharam, acreditando que ele fosse ladrão. Ele se explicou e saiu do local com o colchão. O motorista do Voyage aguardou a chegada da Polícia Militar. Ninguém foi detido.
BRIGA COM VENDEDOR AMBULANTE
No outro caso, um vigilante e o chefe regional do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, foram agredidos por um vendedor ambulante e outros dois homens após o vendedor ter sido advertido sobre a proibição de comercialização de produtos dentro de terminais.
De acordo com a Ceturb-ES, a comercialização de produtos dentro dos terminais proibida, conforme decreto estadual 3.549-R. Além disso, a lei de licitações determina que espaços públicos sejam explorados mediante licitação.
"Dessa forma, a fiscalização da empresa aborda diariamente vendedores ambulantes que insistem em usar o espaço para comercialização, em todos os terminais. O chefe regional prestou queixa na polícia após o vendedor fugir do local”, diz um trecho da nota.
As imagens das câmeras de videomonitoramento ficarão à disposição da polícia. De acordo com a Polícia Militar, o ambulante fugiu. Os dois funcionários do Transcol e outros dois envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que os quatro conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica assinaram um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal, e liberados após assumirem o compromisso de comparecer em Juízo. O procedimento será encaminhado à Justiça.
 
VEJA VÍDEO DA INVASÃO DOS CARROS

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