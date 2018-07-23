Terminais lotados no 1° dia útil de interdição do Terminal de Itaparica

Terminal de Vila Velha lotado nesta segunda-feira (23) Crédito: Caíque Verli

No primeiro dia útil, desde que o Terminal de Itaparica foi interditado no sábado (21) , os demais terminais da Grande Vitória, em especial os do Ibes e o de Vila Velha, amanheceram lotados. Nesta segunda-feira (23), a população não sabe exatamente qual ônibus pegar e reclama que as viagens estão mais demoradas.

A auxiliar de serviços gerais Ruth Afonso disse que está tudo atrasado. "Está um caos. Eu antes pegava dois ônibus, agora tenho que pegar três. E está tudo atrasado".

A auxiliar de serviços gerais Ruth Afonso Crédito: Caíque Verli

Os usuários também relataram a falta de sinalização. "Vim do Terminal de Campo Grande para o Vila Velha e até lá está mais cheio que o habitual. Aqui senti falta de mais placas, mais informações", afirma o auxiliar de leiloeiro Geovani Angeli.

Passageiros relataram à reportagem da Rádio CBN Vitória que o Terminal de Vila Velha está lotado desde antes das 5h40 da manhã.

ATRASADAS PARA O TRABALHO

Maria Aparecida Caçador (meio), Mislene Lopes (com a criança no colo) e Nilce Gomes no Terminal de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Maria Aparecida Caçador (meio), Mislene Lopes (com a criança no colo) e Nilce Gomes, funcionárias públicas, deveriam chegar ao trabalho às 7h e estão atrasadas. "Estou desde 5h fora de casa pegando ônibus ", lamenta Maria Aparecida.

O aviso em cima da hora também incomodou a população. "Eles avisaram muito em cima da hora e está tudo muito confuso".

"O ônibus está há 30 minutos atrasado e eu estou com uma criança no colo, sem lugar para sentar", contou Mislene.

LINHAS

TRANSFERIDAS

Com a interdição do Terminal de Itaparica, as 31 linhas que são operadas no local foram transferidas para os terminais Vila Velha e Ibes, e também para um ponto na rua entre o Terminal de Itaparica e o Boulevard Shopping e a Praça do Araçás. Veja as alterações:

Terminal do Ibes

624 (T. de Itaparica/ T. de São Torquato, via Rio Marinho)

626 (T. de Itaparica/T. de São Torquato, via Vale Encantado)

660 (T. de Itaparica/T. de São Torquato, via Vila Garrido)

614 (T. de Itaparica/T. de Jardim América, via Cobilândia)

588 (T. de Campo Grande/T. de Itaparica, via Itapemirim)

Terminal de Vila Velha

669 (Village do Sol/ T. Itaparica, via Rodovia do Sol)

672 (Trevo de Setiba/ T. Itaparica)

619 (T. de Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta)

613 (Ponta da Fruta/T. de Itaparica, via Rodovia do Sol)

657 (Xuri/T. de Itaparica, via Barramares)

659 (T. de Itaparica/Retiro do Congo)

654 (Lagoa Jabaeté/T. de Itaparica)

609 (T. de Itaparica/ Barra do Jucu)

652 (T. de Itaparica/Darly Santos)

617 (T. de Itaparica/João Goulart, via Av. Califórnia)

616 (T. de Itaparica/Morada da Barra)

612

653 (Bairro Normília/T. de Itaparica)

618 (T. de Itaparica/São Conrado)

655 (T. de Itaparica/Santa Paula)

557 (T. de Itaparica/Vitória)

558 (T. de Itaparica/Vitória, via 3ª Ponte)

508 (T. de Laranjeiras/T. de Itaparica)

501 (T. de Jacaraípe/T. de Itaparica, via T. de Carapina)

532 (T. de Itaparica/ Praça do Eucalipto, via T. de Vila Velha)

551

581

582

585 (Jardim Botânico/T. de Itaparica)

593 (Vista Linda/T. de Itaparica)

Rua entre o Terminal de Itaparica e o Shopping

603 (T. de Itaparica/T. do Ibes, via Colorado)

610(T. de Itaparica/T. de Vila Velha, via Jóquei)

636(T. de Vila Velha/T. de Itaparica, via Santa Mônica)

Ponto final de Araçás

600(T. de Itaparica/T. Ibes, via Araçás)

LINHAS SUSPENSAS

656 (T. de Itaparica/T. de Vila Velha)

611 (T. de Itaparica/Praia da Costa)

Com informações de Caíque Verli

LINHAS

TRANSFERIDAS

Com a interdição do Terminal de Itaparica, as 31 linhas que são operadas no local foram transferidas para os terminais Vila Velha e Ibes, e também para um ponto na rua entre o Terminal de Itaparica e o Boulevard Shopping e a Praça do Araçás. Veja as alterações:

Terminal do Ibes

624 (T. de Itaparica/ T. de São Torquato, via Rio Marinho)

626 (T. de Itaparica/T. de São Torquato, via Vale Encantado)

660 (T. de Itaparica/T. de São Torquato, via Vila Garrido)

614 (T. de Itaparica/T. de Jardim América, via Cobilândia)

588 (T. de Campo Grande/T. de Itaparica, via Itapemirim)

Terminal de Vila Velha

669 (Village do Sol/ T. Itaparica, via Rodovia do Sol)

672 (Trevo de Setiba/ T. Itaparica)

619 (T. de Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta)

613 (Ponta da Fruta/T. de Itaparica, via Rodovia do Sol)

657 (Xuri/T. de Itaparica, via Barramares)

659 (T. de Itaparica/Retiro do Congo)

654 (Lagoa Jabaeté/T. de Itaparica)

609 (T. de Itaparica/ Barra do Jucu)

652 (T. de Itaparica/Darly Santos)

617 (T. de Itaparica/João Goulart, via Av. Califórnia)

616 (T. de Itaparica/Morada da Barra)

612

653 (Bairro Normília/T. de Itaparica)

618 (T. de Itaparica/São Conrado)

655 (T. de Itaparica/Santa Paula)

557 (T. de Itaparica/Vitória)

558 (T. de Itaparica/Vitória, via 3ª Ponte)

508 (T. de Laranjeiras/T. de Itaparica)

501 (T. de Jacaraípe/T. de Itaparica, via T. de Carapina)

532 (T. de Itaparica/ Praça do Eucalipto, via T. de Vila Velha)

551

581

582

585 (Jardim Botânico/T. de Itaparica)

593 (Vista Linda/T. de Itaparica)

Rua entre o Terminal de Itaparica e o Shopping





603 (T. de Itaparica/T. do Ibes, via Colorado)

610(T. de Itaparica/T. de Vila Velha, via Jóquei)

636(T. de Vila Velha/T. de Itaparica, via Santa Mônica)

Ponto final de Araçás

600(T. de Itaparica/T. Ibes, via Araçás)

LINHAS SUSPENSAS

656 (T. de Itaparica/T. de Vila Velha)