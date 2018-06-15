Terceira Ponte: Vitória é contra cobrança de pedágio em sentido único

Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo

A mudança que será promovida na Terceira Ponte, com a cobrança do pedágio somente no sentido Vila Velha x Vitória, não acarretará a esperada melhoria no trânsito da Capital, como anunciado na tarde desta quinta-feira (14) pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP). A avaliação é do secretário de Trânsito e Transportes de Vitória, Tyago Hoffman.

Ele destaca que, ao contrário do que foi proposto, há o risco de que o tráfego de veículos aumente nas vias no entorno da ponte. "Não é uma boa solução. A medida não acarretará a redução que esperam e ainda há o risco de tornar o trânsito mais intenso na região no entorno da ponte, uma vez que pessoas que não usam a ponte em decorrência do pedágio, vão passar a usá-la por conta da ausência da cobrança", assinala.

Os motoristas que usam a Terceira Ponte só pagarão pelo pedágio no sentido Vila Velha x Vitória. Quem trafegar no sentido Capital x Vila Velha não será cobrado a partir da 0 hora do próximo domingo (17). Neste novo modelo, o valor do pedágio  que é de R$ 1  sobe para R$ 2. Essa é uma determinação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) à Rodosol, que administra a ponte. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias.

Para Hoffman, o que daria fim aos transtornos no trânsito de Vitória, nos horários de pico, seria a realização de obras que ampliassem a capacidade de escoamento da ponte. "Isso sim seria a solução que acabaria com o trânsito na Capital. Mas o anúncio não contempla a construção de uma nova ponte, ou uma nova via, ou uma nova faixa. Nada está sendo feito para aumentar o escoamento de uma cidade para outra. Só a retirada das cabines não muda nada", destaca.

Ele pondera que, independentemente de onde venha o trânsito, na hora pico não fará diferença a retirada da cabine. E explica que atualmente não é o pedágio que faz a retenção do tráfego. "O volume de carros não consegue escoar porque a ponte está lotada. Não há mais espaço. Ficam retidos congestionando as vias no entorno. O que vai acontecer é um aumento do número de carros em cima da ponte", diz.

Outra preocupação do secretário é com uma possível piora do trânsito no Centro de Vitória. "É o que pode acontecer pela manhã. Para fugir do pedágio, podem optar em vir pelo Centro. Depois voltam pela Terceira Ponte, piorando o trânsito nas duas situações, espalhando o problema pela cidade", observa.

Nos próximos dias ele informa que vai avaliar e monitorar o comportamento do trânsito nas principais vias de acesso à Terceira Ponte. Serão feitas, inclusive, mensurações do fluxo de veículos.

VILA VELHA

Já o secretário de Trânsito de Vila Velha, o coronel Oberacy Emmerich Júnior, disse que pretende acompanhar a mudança. "Ainda não é possível avaliar o impacto", disse, informando que vai manter um plantão da Guarda Municipal à noite para acompanhar o comportamento do trânsito. "Se for necessário, poderemos liberar o trânsito em alguns pontos para evitar retenções. A autoridade do Guarda é superior à do semáforo", explica.

No caso de Vila Velha, a preocupação é com a Avenida Carioca, um potencial gargalo com a mudança que será promovida na ponte. "A chegada a Vila Velha é mais preocupante porque será mais rápida sem a retenção no pedágio. Teremos um volume maior de carros chegando à Avenida Carioca. Acredito que a retenção maior será em cima da ponte, mas não temos certeza de como vai ficar a situação em Vila Velha. Vamos acompanhar", destacou.

Na avaliação dele, a mudança promove uma retirada de carros das ruas de Vitória, mas eles vão acabar ficando em cima da ponte no horário de pico. "Toda mudança no trânsito sempre tem efeito colateral e tem que esperar para ver o que acontece e, a partir daí, saber o que fazer", assinalou.

ENTENDA

De acordo com os estudos realizados pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) em conjunto com a ARSP  com base na análise dos dados reais e simulações realizadas  sem a interrupção do fluxo de veículos para pagamento do pedágio, "há um potencial de melhoria na mobilidade urbana da região".

Para os estudos foram considerados dados do período de pico do trânsito na ponte no intervalo de 16h30 e 19h30. O resultado foi uma redução de 10% no tamanho das filas nas vias do entorno da Terceira Ponte em Vitória, o que deve resultar, também, redução média de 10% nos tempos das viagens realizadas neste período.

No horário de pico, entre 17h15 e 18h15, passam pela ponte no sentido Vitória x Vila Velha, aproximadamente, 3,5 mil veículos. A medida a ser implementada vai eliminar as retenções das cancelas e reduzir a lentidão da rampa provocada pela parada e aceleração nas guaritas.

Como já informado anteriormente, essa medida tem caráter temporário e vai vigorar durante 30 dias para que se possa avaliar as melhorias efetivas para a mobilidade urbana. Uma comissão formada pela Arsp, Setop, Rodosol e Batalhão de Trânsito, além das Guardas de Vitória e Vila Velha, vão monitorar os reflexos da mudança e se haverá necessidade de novos ajustes.

Para o vereador Davi Esmael, morador da Enseada do Suá, a mudança vem ao encontro das solicitação feitas pela associação de seu bairro. "Apresentamos para a Arsp e para a Rodosol um projeto de mobilidade urbana que já demonstrava que a cobrança do pedágio, feita da forma anunciada, amenizaria a situação caótica que o bairro vive", disse, acrescentando que está confiante de que a comunidade ajudou a construir uma solução que vai melhorar a qualidade de vida do trânsito em geral.

TABELA DE VALORES

As tarifas no sentido norte (Vila Velha x Vitória) passam a valer conforme quadro abaixo:

NOTA DA RODOSOL

A RodoSol apoia todas as iniciativas que visam a melhoria da mobilidade urbana como o estabelecimento da cobrança unidirecional do pedágio da Terceira Ponte, sugerido por estudos técnicos realizados por órgãos do Poder Concedente.