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Bloqueio de 4 horas

Terceira Ponte será parcialmente interditada para pedalaço

A interdição acontece devido a um pedalaço em comemoração aos 184 anos da Polícia Militar

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:07

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:07
A Terceira Ponte será parcialmente interditada durante quatro horas Crédito: Vitor Jubini
A Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (14), durante quatro horas, para um pedalaço em comemoração aos 184 anos da Polícia Militar. O evento ocorrerá das 8h às 12h.
Os ciclistas sairão da Prainha, em Vila Velha, por volta das 8h, e atravessarão a via em direção à Praça dos Namorados, em Vitória. Uma pista no sentido Capital será bloqueada e o fluxo de veículos seguirá pela outra. No retorno, por volta das 10h30, o mesmo acontecerá no sentido Vila Velha. 
A previsão é que a Terceira Ponte esteja totalmente liberada até as 12h.
> Sentido da Ponte de Camburi ficará interditado para pedestres
 
 

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