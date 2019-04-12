Terceira Ponte será parcialmente interditada para pedalaço

A Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (14), durante quatro horas, para um pedalaço em comemoração aos 184 anos da Polícia Militar. O evento ocorrerá das 8h às 12h.
Os ciclistas sairão da Prainha, em Vila Velha, por volta das 8h, e atravessarão a via em direção à Praça dos Namorados, em Vitória. Uma pista no sentido Capital será bloqueada e o fluxo de veículos seguirá pela outra. No retorno, por volta das 10h30, o mesmo acontecerá no sentido Vila Velha.
A previsão é que a Terceira Ponte esteja totalmente liberada até as 12h.