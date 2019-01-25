Terceira Ponte: Iphan rejeita um dos modelos de barreira de proteção

Um dos modelos de barreira de proteção propostos para a Terceira Ponte — que tem a função de evitar casos de suicídio — foi rejeitado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por atrapalhar o chamado "cone de visualização" do Convento da Penha.

O órgão federal se opôs à instalação da "barreira com cabos rígidos verticais em aço inox", que foi o primeiro modelo a ser apresentado para a população. É uma estrutura rígida que seria instalada em cima da atual mureta de proteção da ponte. Ele foi desenvolvido a pedido da concessionária Rodosol.

Primeiro modelo de barreira proposto para a Terceira Ponte e que foi rejeitado pelo Iphan Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Além dele, outros três modelos foram apresentados para a população, que se manifestou por intermédio de uma consulta pública aberta pela pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp-ES) em novembro do ano passado. O resultado foi divulgado no último dia 21 e o projeto rejeitado pelo Iphan ficou com a segunda colocação, com 25,1% dos votos. O projeto vencedor, segundo o voto popular, foi a "Estrutura lateral rebaixada em fibra", com 54,4% dos votos.

Proposta de proteção mais votada em consulta pública Crédito: Divulgação/ANGATU

O vencedor da consulta pública, assim como o projeto que ficou em terceiro lugar , com 13% dos votos, e o último colocado, com 7,4% da votação, contam com a aprovação do Iphan, por não atrapalharem a visualização do Convento.

PROBLEMAS

A manifestação do órgão federal foi feita durante a consulta pública, em documento encaminhado para a Arsp. Nela é informado que o Iphan está ciente da necessidade de se garantir mais segurança na ponte que vise a preservação da vida humana. Mas destaca que o seu apoio vai para projetos que não causem bloqueios ou impactem a visibilidade de um bem tombado, no caso o Convento.

O órgão federal informa ainda que o Convento da Penha foi tombado em 1943 pelo patrimônio histórico e que existem ainda portarias federais que tratam da preservação do seu entorno e da altura permitida para edificações tantos nos municípios de Vila Velha quanto de Vitória. E mais, que projetos que afetem o Convento precisam de sua avaliação.

OUTRO LADO

Ao ser demandado sobre o assunto, o diretor geral da Arsp, Julio Castiglioni, confirmou que recebeu a manifestação do Iphan sobre a barreira de proteção para a Terceira Ponte. Acrescentou que a agência já tinha enviado para várias instituições, incluindo o Iphan, informações sobre os projetos que estavam sendo avaliados pela população. "Eles nos informaram que um dos projetos afetava a visualização do convento, mas que os outros três seriam mais adequados", informou.