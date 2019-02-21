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Resgate

Terceira Ponte é interditada para operação de resgate

O Corpo de Bombeiros atende uma ocorrência de resgate desde as 14h40 desta quinta-feira (21)
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

21 fev 2019 às 18:03

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 18:03

Terceira Ponte é interditada nos dois sentidos para o atendimento de uma ocorrência de resgate Crédito: Fábio Lucianno
A Terceira Ponte está interditada nos dois sentidos desde as 14h40 desta quinta-feira (21) para o atendimento de uma ocorrência de resgate.
A medida foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros.
Mais informações em instantes
 
 

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