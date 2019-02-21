Terceira Ponte é interditada para operação de resgate

A Terceira Ponte está interditada nos dois sentidos desde as 14h40 desta quinta-feira (21) para o atendimento de uma ocorrência de resgate.
A medida foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros.
Mais informações em instantes
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados