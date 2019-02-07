Previsão do tempo

Temporal que atinge o RJ pode vir com a mesma força para o ES?

De acordo com o Climatempo, algumas nuvens carregadas que estão sobre o Rio devem se espalhar sobre o Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 14:25

Um temporal com ventos muito fortes atingiu o Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (6) Crédito: ALESSANDRO BUZAS/FUTURA PRESS
Chuvas muito fortes têm castigado o Rio de Janeiro e a pergunta que muitos capixabas se fazem pela proximidade com o estado vizinho é: será que o temporal de lá pode vir com a mesmo poder de destruição para o Espírito Santo? Segundo o Climatempo, algumas nuvens carregadas que estão sobre o Rio devem se espalhar sobre o ES causando chuvas, mas com menor intensidade.
Nesta quinta-feira (7), a previsão é que devem ocorrer períodos de sol, mas pancadas de chuva para todo o Estado e risco de temporais também estão previstos. Para a região Centro-sul capixaba, inclusive a Grande Vitória, existe a expectativa de chuva de moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e ventania.
Na sexta-feira (8) e durante o fim de semana, o sol aparece o calor continua no Espírito Santo. Por causa do calor e da umidade alta, há condições para pancadas de chuva isoladas que por vezes podem cair forte em um ponto ou outro do ES.
CHUVAS FORTES NO SUL DO ESTADO
Entre as 10h da última terça-feira (5), até as 10h desta quarta-feira (6), choveu forte em cidades do Sul do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou 56,4 mm em Alegre, 26 mm em Alfredo Chaves e 23,8 mm em Afonso Cláudio.
 

