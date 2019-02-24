Temporal em Domingos Martins derruba árvores e fecha estradas

Temporal derruba árvores e interrompe estradas em Domingos Martins Crédito: Divulgação / Prefeitura de Domingos Martins

Um forte temporal atingiu a região de Paraju na tarde deste sábado (23). De acordo com a Defesa Civil de Domingos Martins e o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 70 árvores caíram na região que compreende as comunidades de Paraju e Perobas, especialmente no trecho a partir da localidade de Nova Almeida. Até o momento não há informações de feridos. Paraju está sem energia e sem água.

De acordo com o município, as equipes da Defesa Civil, dos servidores municipais, e do Corpo de Bombeiros já estão no local na retirada de material porém a desobstrução completa da via será realizada neste domingo (24) com a chegada de máquinas. Também será necessário reparação na rede elétrica.

Em postagem feita nas redes sociais, o município agradeceu à população local que também está auxiliando nos trabalhos.