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Chuva

Temporal em Domingos Martins derruba árvores e fecha estradas

O distrito de Paraju está sem energia elétrica e sem abastecimento de água

Publicado em 

23 fev 2019 às 22:03

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 22:03

Temporal derruba árvores e interrompe estradas em Domingos Martins Crédito: Divulgação / Prefeitura de Domingos Martins
Um forte temporal atingiu a região de Paraju na tarde deste sábado (23). De acordo com a Defesa Civil de Domingos Martins e o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 70 árvores caíram na região que compreende as comunidades de Paraju e Perobas, especialmente no trecho a partir da localidade de Nova Almeida. Até o momento não há informações de feridos. Paraju está sem energia e sem água.
De acordo com o município, as equipes da Defesa Civil, dos servidores municipais, e do Corpo de Bombeiros já estão no local na retirada de material porém a desobstrução completa da via será realizada neste domingo (24) com a chegada de máquinas. Também será necessário reparação na rede elétrica. 
Em postagem feita nas redes sociais, o município agradeceu à população local que também está auxiliando nos trabalhos.
A Prefeitura de Domingos Martins pede aos condutores que redobrem a atenção pois o trânsito na região está parcialmente interrompido em vários pontos da via. Em caso de novas ocorrências acione a Defesa Civil Municipal no número 99903-1417. Com informações da prefeitura de Domingos Martins

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