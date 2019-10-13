Tartarugas são encontradas mortas em praia da Serra

Catorze tartarugas foram encontradas mortas e três vivas em uma praia na Serra , na manhã deste domingo (13). Os animais estavam presos em uma rede de pesca em Bicanga, em frente ao córrego que faz divisa entre o balneário e Carapebus. Instituto vai analisar tartarugas encontradas em praia da Serra para identificar causa das mortes.

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O operador de logística Marcos Poncidonio contou que quando chegou à praia, por volta das 7 horas, viu a primeira tartaruga morta. Ao caminhar perto das pedras, avistou os animais.

Tartarugas encontradas mortas em Bicanga, na Serra Crédito: Marcos Poncidonio

“Todas estavam presas em uma rede que tinha cerca de 200 metros. Um casal que também estava caminhando me ajudou a salvar três. Como não sabia (que a tartaruga viva deveria ser levada para monitoramento antes de ser solta), uma delas soltei no mar”, contou.

Ele ligou para Petrobras, que foi até o local atender a ocorrência. Uma equipe do CTA Serviços em Meio Ambiente, que presta serviço para a estatal, foi até o local para recolher os animais que estavam na areia da praia.

O coordenador de projetos do CTA, Wilson Meirelles, explicou que as tartarugas foram levadas para o Instituto de Pesquisa de Reabilitação, em Cariacica. Elas serão analisadas por uma equipe especializada. Os animais mortos serão estudados para confirmar a causa da morte. Já os que foram salvos serão devolvidos ao mar.

Para explorar petróleo, a Petrobras tem como condicionante o monitoramento das praias. “Os moradores retiraram a rede com as tartarugas e a colocaram na areia da praia. Por conta disso, fomos acionados para fazer o recolhimento”, disse Meirelles.

IEMA

Em nota divulgada na tarde deste domingo, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), esclareceu que o recolhimento de animais marinhos em praias é de responsabilidade da Petrobras. “Há uma condicionante específica, estabelecida pelo Ibama à Petrobras, que contratou o CTA Meio Ambiente para executar o Projeto de Monitoramento de Praias, que abarca o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro”, diz o órgão.