Tartarugas em extinção morrem em redes de pesca ilegal em Vitória

Tartarugas e animais marinhos mortos por lixo e redes de pesca ilegais Crédito: Projeto Pegada

rede de pesca ilegal na Baía das Tartarugas, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (29), perto do Iate Clube. Duas tartarugas de espécies em extinção e quatro arraias foram encontradas mortas presas em umana Baía das, em, na manhã desta segunda-feira (29), perto do Iate Clube.

Os responsáveis não foram identificados. As multas para esse crime ambiental podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil.

A Patrulha Náutica Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente (Semmam) da prefeitura ainda resgatou da rede outra arraia e três caranguejos, mas com vida. Eles foram devolvidos ao mar.

A prefeitura disse que as tartarugas morreram de asfixia, porque foram impedidas de subir à superfície. Elas foram levadas para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).

"As redes não são seletivas, elas não pegam só o que os pescadores querem, e acabam matando várias espécies", explicou Paulo Rodrigues, oceanógrafo e coordenador de monitoramento costeiro da Semmam.

Por lei é proibido o uso de qualquer tipo de rede na baía do Espírito Santo e nos canais de Vitória e Camburi.

As duas tartarugas encontradas são de espécies em extinção, tratadas como vulneráveis. "A caretta caretta vem para o litoral apenas para desovar, e foi uma surpresa vê-la na rede. A outra apreendida, uma tartaruga verde, é mais comum de se achar por aqui", contou Paulo.

O oceanógrafo explicou que a tartaruga caretta caretta tinha cerca de 20 anos de idade e a verde por volta de quatro. A expectativa de vida desses animais é de até 80 anos.