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Feriadão

Tapetes de Corpus Christi vão colorir ruas do Espírito Santo

Tem programação para os fiéis da Grande Vitória e do interior do Estado.

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 23:26

Publicado em 

19 jun 2019 às 23:26
Bianca Elias Tozi e Benedita da Conceição Mai ajudam a montar os tradicionais tapetes de Corpus Cristh na comunidade de Barcelona Crédito: Marcelo Prest
Chegou o feriado de Corpus Christi e com ele os tradicionais tapetes que enfeitam e colorem ruas e avenidas de todo o Estado. Em Castelo, no Sul do Espírito Santo é produzido o maior tapete, que chega a ter 1,5 km de extensão, que percorre a principal avenida do centro da cidade. A atração é visitada por milhares de pessoas neste época do ano.
É porque isso que a festa de Corpus Christi de Castelo é considerada a maior do Estado e a terceira maior do país. Mas não é só em Castelo que a festa religiosa tem destaque.
> PRF anuncia operação contra infrações nas estradas do ES no feriadão
Na Grande Vitória, a Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria Serra também promete chamar atenção por produzir o maior tapete da região. Ela fica no bairro Barcelona e os tapetes se estendem por toda a Avenida Região Sudeste. Ao todo, ele mede 1,3 km.
Uma arte com esse tamanho todo requer dedicação e muitas mãos. Por isso, a produção dos tapetes começou ontem a noite, quando mais de 400 pessoas das sete comunidade que compõe a paróquia se juntaram. Neste ano, o tema é “Eucaristia é o sustento da igreja”
A coordenadora de comunicação da paróquia, Andréia de Sá explicou que cada parte do tapete fica para um grupo que fica responsável pela montagem.
“Cada pessoa que está fazendo cada pessoa escolhe o desenho, que tem que estar de acordo com o tema, e o material que vai desde areia coloridas a materiais recicláveis”, explica.
Em Vila Velha, como já é tradição, os tapetes da Paróquia São Francisco de Assis, de Itapoã, serão montados ao longo da Avenida Jair de Andrade. Em Vitória, hoje acontece a montagem dos tapetes na Catedral Metropolitana a partir das 7h.
Programação
Castelo: os tapetes são montados em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha.
Vitória
Maruípe: A praça São José Operário (rua em volta da praça), estará totalmente interditada até às 12h desta quinta-feira. O trânsito será desviado pelas vias adjacentes.
Mata da Praia: A rua Amélia T. Nasser, entre as ruas Aristóbulo B. Leão e Nicolau V. Schilgen estará totalmente interditada das 7 às 23 horas desta quinta (20). O trânsito será desviado pelas vias adjacentes.
Vila Velha
Prainha: Corpus Christi Nossa Senhora do Rosário - de 5h as 21h desta quinta- feira (20).
Itapoã: Corpus Christi São Francisco de Assis / Procissão - até às 22h desta quinta-feira (20).
Serra
Barcelona: Avenida Região Sudeste, que será interditada para as festividades. A programação da Paróquia também contará com Santa Missa na Matriz às 8h, e Santa Missa Campal, a partir das 18h, na Comunidade Sagrado Coração de Maria, hoje. Em seguida, os fiéis sairão em procissão luminosa até a praça da Igreja Matriz do bairro, onde ocorrerá a benção solene do Santíssimo.

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