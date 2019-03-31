Surto em creche: fotos mostram cervejaria onde foi encontrada bactéria

Cervejaria artesanal funcionava nos fundos da creche onde as crianças passaram mal na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Fotos obtidas pela TV Gazeta mostram a cervejaria artesanal que funcionava nos fundos da creche na Praia da Costa, em Vila Velha. O espaço está na mira da investigação da Secretaria Municipal de Saúde após uma bactéria que provoca os sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários que passaram mal de diarreia ter sido identificada no local.

A bactéria foi identificada como Escherichia coli. Além da cervejaria, o chafariz também é alvo da investigação da prefeitura. Laudos apontaram que a água usada no local está contaminada. Foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes fecais em amostra de 100 mililitros.

laudos dos dois espaços, a creche foi interditada pela Prefeitura de Vila Velha nesta sexta-feira (29). A água usada no chafariz não é corrente. Ela circula e fica armazenada em uma espécie de cisterna ou reservatório. Segundo a Vigilância Sanitária Municipal, o ideal é que a água fosse corrente. Diante dos, a creche foi interditada pela Prefeitura de Vila Velha nesta sexta-feira (29).

MORTE DE CRIANÇA

O menino Theo Cosine Cipriano, de 2 anos, era um dos alunos em estado mais grave desde o início do surto. Ele apresentou sintomas no dia 18 de março e foi internado em um hospital particular de Vila Velha. No dia seguinte, apresentou piora e foi transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Teve falência renal, passando por hemodiálise, e, no dia 27 de março teve a morte cerebral declarada . O corpo dele foi sepultado nesta quinta-feira (28).

Gazeta Online, a mãe do pequeno Theo, muito abalada, Em entrevista ao, a mãe do pequeno Theo, muito abalada, comentou a perda precoce e falou sobre o milagre do nascimento dele.

CINCO CRIANÇAS AINDA INTERNADAS

Outras cinco crianças ainda estão internadas: uma em um hospital na Serra, duas em Vila Velha e duas em um hospital particular de Vitória. A menina internada na Serra está em estado grave, porque os rins não estão com o funcionamento adequado e ela precisa realizar hemodiálise. As famílias não autorizaram a divulgação do estado de saúde das crianças internadas em Vitória e Vila Velha.

14 VÍTIMAS NO TOTAL

Números até agora mostram que:

- 10 crianças passaram mal (uma morreu e cinco estão internadas);

- 4 adultos (dois professores e dois funcionários da creche);