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3 anos

Surto em creche: família pede doação de sangue para criança internada

A doação pode ser feita no Criobanco, no Hospital Santa Rita, em Vitória, e na Hemoclínica, no Centro da Capital
Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

29 mar 2019 às 12:07

Publicado em 29 de Março de 2019 às 12:07

Matheus está internado no Cias, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
O pai do menino Matheus Maciel Almeida, 3 anos, uma das crianças internadas que estuda na creche particular onde há um surto de diarreia, em Vila Velha, pede doação de sangue para o garoto. Ele está internado na UTI pediátrica de um hospital particular de Vitória, segundo um amigo da família, o tenente-coronel Rogério Fernandes Lima. O pai da criança fez uma postagem no Instagram com o pedido.
>Surto em creche: sobe para 14 o número de crianças e adultos com diarreia
Nesta sexta-feira (29), o amigo da família informou que a doação pode ser feita no Criobanco, no Hospital Santa Rita, em Vitória, e na Hemoclínica, no Centro de Vitória, próximo ao Batalhão de Trânsito. Qualquer tipo de sangue pode ser doado. Para ajudar, dirija-se aos locais informando o nome dele no ato da doação.
Surto em creche - família pede doação de sangue para criança internada
>Força-tarefa monitora 150 crianças e vizinhança de creche em Vila Velha
Segundo o tenente-coronel, o estado de saúde do menino está melhor.
Ele teve uma transfusão, melhorou um pouco as plaquetas e até se alimentou. A família está abalada. O pai é médico e sabe do quadro grave e dos riscos. Estamos orando, torcendo para a melhora dele
Amigo da família
VEJA OS LOCAIS DE DOAÇÃO
Hemoclínica
Endereço: Rua Doutor Joaquim Cortês, 44 - Centro, Vitória.
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 16h.
É necessário levar documento de identidade.
Telefone: (27) 3232-4700.
Criobanco
Endereço: Hospital Santa Rita, ao lado da Radioterapia. Quem for de carro, pode estacionar dentro do hospital e não paga pelo estacionamento.
Funcionamento: segunda a sexta, 7h às 17h.
É preciso levar documento original com foto. Não é necessário estar em jejum. Se almoçou, aguardar duas horas depois do almoço para fazer a doação. Após as demais refeições não há necessidade de esperar. 
Telefones: (27) 3089-6000 e 3089-6014.

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