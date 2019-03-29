Surto em creche: família pede doação de sangue para criança internada

Matheus está internado no Cias, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

O pai do menino Matheus Maciel Almeida, 3 anos, uma das crianças internadas que estuda na creche particular onde há um surto de diarreia, em Vila Velha, pede doação de sangue para o garoto. Ele está internado na UTI pediátrica de um hospital particular de Vitória, segundo um amigo da família, o tenente-coronel Rogério Fernandes Lima. O pai da criança fez uma postagem no Instagram com o pedido.

Nesta sexta-feira (29), o amigo da família informou que a doação pode ser feita no Criobanco, no Hospital Santa Rita, em Vitória, e na Hemoclínica, no Centro de Vitória, próximo ao Batalhão de Trânsito. Qualquer tipo de sangue pode ser doado. Para ajudar, dirija-se aos locais informando o nome dele no ato da doação.

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Segundo o tenente-coronel, o estado de saúde do menino está melhor.

Ele teve uma transfusão, melhorou um pouco as plaquetas e até se alimentou. A família está abalada. O pai é médico e sabe do quadro grave e dos riscos. Estamos orando, torcendo para a melhora dele Amigo da família

VEJA OS LOCAIS DE DOAÇÃO

Hemoclínica

Endereço: Rua Doutor Joaquim Cortês, 44 - Centro, Vitória.

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 16h.

É necessário levar documento de identidade.

Telefone: (27) 3232-4700.

Criobanco

Endereço: Hospital Santa Rita, ao lado da Radioterapia. Quem for de carro, pode estacionar dentro do hospital e não paga pelo estacionamento.

Funcionamento: segunda a sexta, 7h às 17h.

É preciso levar documento original com foto. Não é necessário estar em jejum. Se almoçou, aguardar duas horas depois do almoço para fazer a doação. Após as demais refeições não há necessidade de esperar.