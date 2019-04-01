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Vila Velha

Surto em creche: bebê de 7 meses é o 15º caso com quadro de diarreia

Segundo informações do secretário de Saúde do município à TV Gazeta, Jarbas Ribeiro de Assis Junior, a criança começou a ter febre no dia 23 de março, um sábado, e teve quadros de diarreia na última quinta-feira, dia 28

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 10:44

Publicado em 

01 abr 2019 às 10:44
Creche na Praia da Costa, em Vila Velha, onde crianças tiveram diarreia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um bebê de 7 meses de idade é a 15ª vítima do surto de diarreia em uma creche particular na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo informações do secretário de Saúde do município, Jarbas Ribeiro de Assis Junior, à TV Gazeta, a criança começou a ter febre no dia 23 de março, um sábado, e teve quadros de diarreia na última quinta-feira, dia 28.
"É preocupante. A gente fica triste de mais uma criança, um bebê de 7 meses de idade, que começou os sintomas no dia 23 com febre e no dia 28 apresentou quadros de diarreia. Foi ao hospital de Vila Velha, medicada e liberada para casa. Nós estamos preocupados porque é uma criança com a imunidade muito comprometida. Mas estamos acompanhando. É o 15º caso, o que mostra que foi muito necessária a interdição da creche, a separação entre essas crianças."
Surto em creche - bebê de 7 meses é o 15º caso com quadro de diarreia
> "Não acho que tem culpado", diz mãe de menino morto após surto em creche
Questionado sobre o estado de saúde do bebê, o secretário afirmou: "Na hora do atendimento no hospital de Vila Velha, a informação que a gente tem é que o quadro era possível de tratamento em casa. Mas nós estamos vendo nesse episódio de surto situações que agravam de forma muito rápida".
Para o secretário, a criança deveria estar no hospital.
Nós estamos preocupados, acompanhando, para que, qualquer alteração na criança, ela seja de volta encaminhada ao hospital. E, se possível, na nossa opinião, deveria estar dentro do hospital
Jarbas Ribeiro, secretário de Saúde de Vila Velha
O sexo do bebê não foi informado pela prefeitura. Ainda de acordo com o secretário, cinco crianças permanecem internadas em hospitais, sendo duas em Vitória, duas em Vila Velha e uma na Serra.
VILA VELHA DÁ ORDEM PARA DESMONTAR CERVEJARIA NOS FUNDOS DA CRECHE
Cervejaria artesanal funcionava nos fundos da creche onde as crianças passaram mal na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação
A prefeitura de Vila Velha determinou que os donos da creche particular investigada após diversos casos de infecção intestinal desmontem toda a estrutura de uma cervejaria artesanal que funcionava nos fundos do prédio. De acordo com a subsecretária de Assistência à Saúde da cidade, Stella Dias, a existência de uma cervejaria no espaço era irregular. Segundo ela, a ordem para o desmonte foi dada na sexta-feira (29) e a prefeitura irá conferir, nesta segunda-feira (1), se os equipamentos foram retirados do local.
> Surto em creche: fotos mostram cervejaria onde foi encontrada bactéria
Nesse espaço foi encontrada uma bactéria que tem capacidade de provocar sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários que passaram mal de diarreia. O local para produção de cerveja artesanal tem acesso separado apenas por um portão, e pertencia aos donos da creche.
Embora tenha sido constatado que a produção é para consumo próprio, a prefeitura afirmou que não havia autorização para esta atividade no local. A subsecretária de Assistência à Saúde também afirmou que o município aguarda outros resultados de amostras de água coletadas na cervejaria e também em chafariz que funcionava no pátio da escola.
“A cervejaria não poderia funcionar naquele local. Na sexta-feira (29) mesmo foi dada a determinação para que tudo fosse desmontado e retirado de lá. Já apresentamos os resultados de alguns exames, mas ainda faltam outros resultados. Em alguns casos, é preciso esperar por até cinco dias para que a bactéria existente na água seja identificada com precisão”, explicou Stella Dias.
> Criança internada após surto em creche tem alta da UTI
O reservatório de um chafariz também é alvo da investigação da prefeitura. O brinquedo fica no pátio da creche e era usado para recreação das crianças. Laudos apontaram que a água usada no chafariz estava impura: foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes totais em amostra de 100 mililitros.
A água usada no chafariz não é corrente. Ela circula e fica armazenada em uma espécie de cisterna ou reservatório. Segundo a Vigilância Sanitária Municipal, o ideal é que a água fosse corrente. Diante dos laudos dos dois espaços - cervejaria e chafariz - a creche foi interditada pela prefeitura.
Creche interditada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução

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