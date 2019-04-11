Surto em creche: as exigências para que unidade volte a funcionar

Técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha em vistoria na creche localizada na Praia da Costa Crédito: Natalia Bourguignon | Gazeta Online

A Secretaria de Saúde de Vila Velha (Semsa) entregou nesta quinta-feira (11) aos proprietários da creche Praia Baby , na Praia da Costa , em Vila Velha, um documento contendo orientações de como desinfectar o local assim como outras condicionantes necessárias para que a unidade possa novamente abrir as portas.

Na creche ocorreu um surto de gastroenterite provocada por bactéria E.coli enterohemorragica , ou seja, que provoca diarreias com sangue. Até o momento, 22 pessoas tiveram os sintomas, sendo que um menino de 2 anos morreu.

As condições foram elaboradas pela Vigilância Sanitária da Semsa e contou com a contribuição técnica da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e do Ministério da Saúde

Dentre as exigências está a substituição de um reservatório de amianto que fica sobre a cozinha por uma de outro material,"que não represente riscos à saúde, garantindo que o descarte seja ambientalmente adequado", afirmou a nota. Desde 2017 é proibida a venda de produtos de amianto no país já que o material é reconhecidamente cancerígeno.

AS EXIGÊNCIAS

Limpeza

A limpeza e desinfecção do local deverá ser feita por empresa especializada em reservatórios de água e tubulações. Depois da limpeza, os proprietários do local devem ainda apresentar laudos de análise microbiológica da água com resultados satisfatórios, emitido por laboratório.

A análises deverão ser feitas mensalmente pelos próximos seis meses na entrada e na saída dos reservatórios de água, na torneira de saída de todos os bebedouros, em uma das torneiras do setor de preparação de alimentos da cozinha e nas torneiras do berçário.

Complementarmente, ainda deverão ser feitas análises em dois pontos aleatórios e a troca de filtros dos bebedouros e instalação de filtros na cozinha.

Uso do chafariz

Crédito: Gazeta Online

Sobre o chafariz, chamado de "Water Play", a prefeitura afirma que, caso a creche decida mantê-lo, será necessário apresentar projeto para análise técnica da prefeitura. A creche não poderá mais utilizar água de recirculação no brinquedo. Somente água corrente.

Durante as investigações foi apontado que água do chafariz estava contaminada. Donos da unidade, porém , informaram que a análise poderia estar equivocada por o local foi utilizado como depósito de brinquedos durante o processo de higienização na unidade.

Cervejaria artesanal

Cervejaria artesanal funcionava nos fundos da creche Crédito: Divulgação

A prefeitura exigiu ainda que seja retirado todo o equipamento da área onde funcionava a cervejaria, que ainda continha uma geladeira e um freezer. Durante as investigações do surto, foi identificado que nos fundos da unidade, separado por um portão de ferro, havia um espaço para produção de cerveja artesanal usado pelos donos da creche. Segundo eles, a produção era para consumo próprio. Em uma das torneiras também foi encontrar a bactéria E. Coli.

Caixa de amianto

No local foi encontrada uma caixa d'água de amianto que deve ser trocada por reservatório de outro material "que não represente riscos à saúde, garantindo que o descarte seja ambientalmente adequado", afirmou a nota. Desde 2017 é proibida a venda de produtos de amianto no país já que o material é reconhecidamente cancerígeno.

O QUE DIZ A CRECHE