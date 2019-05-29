Superguardas apreendem 1 carro clonado a cada 2 dias em Vila Velha

Os "superguardas" de Vila Velha: Otávio e George Crédito: Fernando Madeira

Guarda de Vila Velha (GMVV), dois estão chamando a atenção do Espírito Santo por ostentarem no currículo o título de campeões em recuperação de carros e motos clonados e roubados. Otávio Costa Neto, de 24 anos, e George Wildne Freitas, de 25 anos, trabalham em escala. A dupla apreende ao menos um automotor adulterado toda vez que vai para a rua e já tem até manha para perceber quando um veículo está ou não irregular. Entre os 296 agentes que compõem a, dois estão chamando a atenção dopor ostentarem no currículo o título de campeões em recuperação de. Otávio Costa Neto, de 24 anos, e George Wildne Freitas, de 25 anos, trabalham em escala. A dupla apreende ao menos um automotor adulterado toda vez que vai para a rua e já tem até manha para perceber quando um veículo está ou não irregular.

canal no YouTube, o MotoROMO, para compartilhar vídeos de operações que eles mesmos gravam e editam pela cidade e hoje têm mais de 26 mil inscritos que os acompanham diariamente pela web. Nas redes sociais, as filmagens também fazem sucesso e os internautas consideram as buscas verdadeiras cenas cinematográficas dignas de Hollywood. Além disso, os dois criaram um, o, para compartilhar vídeos de operações que eles mesmos gravam e editam pela cidade e hoje têm mais de 26 mil inscritos que os acompanham diariamente pela web. Nas redes sociais, as filmagens também fazem sucesso e os internautas consideram as buscas verdadeiras cenas cinematográficas dignas de Hollywood.

Veja vídeo de uma perseguição policial em Vila Velha:

"Recebemos muitas mensagens pelo canal e muita gente nos procura para dar os parabéns desde que começamos a compartilhar os vídeos", declara George, sobre os registros no YouTube. Ele, que está desde junho de 2016 na corporação, detalha que a ideia de filmar começou logo que entrou na Guarda, quando decidiu fazer a filmagem para se resguardar. "Queríamos ter provas do que estávamos fazendo. Eu já tinha o equipamento e decidi usá-lo. Otávio também começou a fazer a mesma coisa depois que nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos, na GMVV mesmo", completa.

Os dois se conheceram no trabalho e logo se deram bem. "É destino", brinca George, que divide a tarefa de descobrir desmanches de automóveis todos os dias. Segundo Otávio, a rotina é basicamente pautada por voltas em áreas estratégicas da cidade para identificar esses veículos. Atualmente, além dos métodos tradicionais, a dupla tem alguns macetes e olhar clínico para identificar adulteração de longe. "Têm alguns aspectos que podem ser levados em conta e a gente tem acertado nas nossas operações", completa Otávio.

CENAS CINEMATOGRÁFICAS

Nem tudo o que os dois gravam vai parar na internet. É que, atualmente, mesmo filmando as ações que realizam por completo, eles fazem uma curadoria do que será publicado. No início, as gravações só eram compartilhadas entre colegas da Guarda e parentes. "Mas todo mundo falava com a gente que ficava tão bom que a gente deveria ver uma forma de mostrar isso para a sociedade", relata George.

Cena de perseguição policial feita pelos superguardas de Vila Velha, George e Otávio Crédito: Reprodução/YouTube MotoROMO

É ele quem edita os vídeos, também, que são gravados por meio de câmeras com lentes amplas que ficam acopladas em um suporte especial grudado às fardas. Assim, a visão da filmagem fica clara e quem as assiste depois vê a situação da mesma forma que os policiais avistaram quando estavam nos locais. "A gente vê quando a cena fica melhor, posta o que está melhor e a qualidade da câmera ajuda à imagem ser boa", avalia.

Veja vídeo de policiais em "perseguição alucinante" em Vila Velha:

ESTAGIÁRIOS

O processo da Guarda engloba uma fase de testes, que é feita logo depois do ingresso do agente na corporação. George e Otávio ainda estão nesse período e são considerados estagiários da instituição. Os dois devem ser aprovados em meados deste ano e, então, efetivados. Segundo a subsecretária da GMVV, Elisângela Fraga, os rapazes têm grande potencial e inspiram até outros colegas, que passaram a também fazer as gravações depois que viram o sucesso da dupla.

"Realmente eles são os campeões do Espírito Santo em recuperação e têm muito foco no que fazem. A filmagem é boa porque respalda e na internet está fazendo muito sucesso", declara. Ela adianta que a Guarda até estuda estender o uso de câmeras a todos os agentes, no entanto, a Prefeitura de VIla Velha ainda estuda essa possibilidade.

DESMANCHES DE CARRO NA GRANDE VITÓRIA FICAM EM PONTOS VICIADOS

Polícia Civil (PC), a Grande Vitória tem pontos viciados de desmanches de carros e comercialização de veículos irregulares. Por isso, a atuação dos policiais nos últimos meses tem sido mais eficaz no combate à venda desses automotores. "Não temos como ter números precisos, porque o crime é enquadrado como receptação, que engloba outras situações. No entanto, a gente pode dizer que o roubo aumentou em 2015, 2016, 2017 e em 2018 começou a cair. Então percebemos que essas ações estavam surtindo efeito", explica o titular da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), Ícaro Ruginski. De acordo com levantamento da, atemde carros e. Por isso, a atuação dos policiais nos últimos meses tem sido mais eficaz no combate à venda desses automotores. "Não temos como ter números precisos, porque o crime é enquadrado como receptação, que engloba outras situações. No entanto, a gente pode dizer que o roubo aumentou em 2015, 2016, 2017 e em 2018 começou a cair. Então percebemos que essas ações estavam surtindo efeito", explica o titular da, Ícaro Ruginski.

Para ele, há alguns elementos no veículo que podem denunciar que ele é roubado ou clonado, além do fato dos pontos viciados. O delegado confidencia que geralmente alguma etiqueta de identificação acaba passando ou a forma como a fraude é feita é mais grotesca. "Em alguns casos os veículos são vendidos como 'carro de roça' e são vendidos até sem documento nenhum. Carros que custam R$ 50 mil são comercializados por R$ 10 mil nesse caso", frisa.

Ícaro também relata que as fiscalizações acabam identificando as mais sofisticadas formas de clone. "Em muitos casos na Grande Vitória é o número do chassi ou do motor que revelam que aquele veículo foi roubado, adulterado e foi posto à venda", diz. Quando é assim, o autor do crime pode pegar de três a seis anos de detenção, com possibilidade de a pena ser ainda maior se houver agravo.

Crédito: Fernando Madeira

GUARDA DE SÃO PAULO SE INSPIRA NA DUPLA CAPIXABA

Depois do sucesso dos vídeos na web, George e Otávio chamaram a atenção até de agentes da Guarda Municipal de São Paulo (GMSP). Os dois passaram a discutir sobre o trabalho com os colegas paulistas. "Eles também começaram a gravar, postar e hoje em dia criamos um grupo no WhatsApp para interagir. A gente compartilha informações, vídeos e fala sobre essa nossa atuação", conta George.

Segundo ele, dezenas de guardas se uniram por via desses meios turbinarem ainda mais as táticas de buscas. Nesse mesmo grupo, os vídeos das perseguições pelas ruas de Vila Velha são compartilhados até hoje. "A gente fica feliz que esteja tudo correndo dessa forma", finaliza Otávio.

Outros agentes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), de vários estados, também parabenizam os capixabas pelas operações.