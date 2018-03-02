'Sou o Pedro do Chip': amigos têm surpresa em viagem via aplicativo

Fabricio Simões, que está de óculos no banco de trás, e os amigos com o 'Pedro do Chip' Crédito: Acervo Pessoal/Fabricio Simões

De volta para casa, depois de um dia cheio de trabalho, três amigos esperam o ônibus que demora a passar. Para chegar logo em casa na noite desta quinta-feira (1°), eles decidem baixar um aplicativo de transporte. Até aí, tudo normal. A surpresa veio já dentro do carro quando descobriram quem era o motorista: o Pedro do Chip.

Lembra dele? O produtor musical Pedro Queiroz virou um dos memes mais famosos do Espírito Santo, com reportagem exibida até no programa Fantástico, da Rede Globo. Sem contar o sucesso na internet. O vídeo da ex-namorada do Pedro gritando 'Cadê o meu chip'?, gravado por um vizinho dele no ano de 2009, em Jardim Camburi, Vitória, tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. Na época, a rua do produtor musical ganhou ares de ponto turístico

O ENCONTRO

Fabricio Simões, 29 anos, um dos publicitários que estava no carro e relatou o encontro inesperado em suas redes sociais, conta como eles descobriram a identidade do motorista famoso. "A gente estava na Terceira Ponte esperando chegar algum ônibus, mas não passava nenhum 507. Estava eu e mais dois amigos, o João e o Uriel. O João baixou um aplicativo, e o primeiro motorista que veio foi o Pedro. Mas ele nem se tocou, até porque pelo meme não dá pra saber como é o rosto dele", lembra.

"Ele chegou, a gente ficou conversando dentro do carro. Eu e meus amigos somos publicitários. Trocando ideia, ele (Pedro) falou que tinha um slogan que o amigo dele criou para ele, que é 'não sei o que lá Pedro do Chip'. Aí a gente falou: 'Mentira que você é o Pedro do Chip?' Ele respondeu que era ele mesmo. E foi contando um monte de história, como a gravação do Fantástico na casa dele e outras histórias com muito detalhe. Pensei que devia ser ele mesmo. Pesquisei no Google dentro do carro e vi que o rosto era a mesma coisa. Era ele", diz.

Segundo Fabricio, Pedro foi muito tranquilo e topou tirar foto com o trio numa boa. "Meu amigo que estava sentado na frente ficou incrédulo, porque esta semana ele encontrou o Renato Albani, que é youtuber, em um bar, e encontrou agora com o Pedro do Chip. A semana tá doida, né possível. Zerou o dia o Pedro do Chip", conta sorrindo.

CARTÃO DE MEMÓRIA

Uma parte da conversa, de Vila Velha a Serra, chamou a atenção do publicitário. "O Pedro falou que não era chip que a ex-namorada dele queria, era o cartão de memória. Na época, ele queria pegar música pra passar para o notebook dele (risos)", afirma.

Na manhã desta sexta-feira (02), o Gazeta Online tentou contato com o Pedro, mas não conseguiu. Agora, quem sabe, você não encontra o Pedro por aí.