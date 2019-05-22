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GRANDE COBILÂNDIA

Sistema de bombas segue funcionando até escoar água em Vila Velha

Segundo o secretário de Obras do município, Luis Otávio de Carvalho, não há prazo para retirada dos equipamentos.
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 mai 2019 às 00:18

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 00:18

Sistema provisório de bombeamento instalado no Canal Cobilândia Crédito: José Carlos Schaeffer
Mesmo quatro dias após o cessar das chuvas que atingiram a Grande Vitória, algumas ruas da região da Grande Cobilândia, em Vila Velha, continuavam alagadas. Para tentar agilizar o processo de escoamento, um sistema provisório de bombeamento no canal Cobilândia segue em atividade. Segundo o secretário de Obras do município, Luis Otávio de Carvalho, não há prazo para retirada dos equipamentos.
Sistema de bombas segue funcionando até escoar água em Vila Velha
> Debaixo d'água: morador registra imagens aéreas de alagamento em Cobilândia
Nesta terça-feira (21) a reportagem da CBN Vitória esteve no local e ainda constatou ruas com um nível elevado de água. Na tentativa de minimizar os prejuízos, um sistema provisório de bombeamento segue em atividades para diminuir o nível do canal Cobilândia. O equipamento ajuda a escoar a água para o canal Marinho, junto com a abertura das comportas. As duas alternativas estão sendo utilizadas desde o último domingo (19). Segundo o secretário de Obras de Vila Velha, Luis Otávio de Carvalho, a medida foi implantada para diminuir os impactos na região.
Ruas ainda alagadas em Cobilândia nesta terça-feira, três dias após o fim das chuvas Crédito: José Carlos Schaeffer
“A gente teve que esperar baixar um pouco o canal Marinho para começar a abrir as comportas. Isso aconteceu no domingo de manhã. Nesse tempo a gente foi correr atrás de um sistema de bombas para acelerar esse processo, que vem atuando e ajudando ao longo desse tempo”, disse.
> Dique, estações de bombeamento e galerias são anunciados para VV
O secretário disse ainda que não há prazo para a retirada do sistema provisório de bombeamento da água. Carvalho afirmou que equipes seguem monitorando a operação e providenciando estudos para o projeto futuro do Governo do Estado.
“A ideia é deixar os equipamentos o tempo que for preciso. Estamos com equipe observando e estudando melhorias no sistema como um todo, de comporta e de canais, para incorporar ao projeto do Governo do Estado que está pensando todo esse contexto no projeto executivo que estão contratando”, explicou.
Segundo o secretário de Obras do município, Luis Otávio de Carvalho, não há prazo para retirada dos equipamentos Crédito: José Carlos Schaeffer
Por conta dos alagamentos na Grande Cobilândia, duas escolas da região seguem sem aulas nesta quarta-feira (22): a Umef Paulo Mares Guia, em Cobilândia, e a Umef Izaltina Almeida Fernandez, em Jardim Marilândia.

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