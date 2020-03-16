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Coronavírus

Sindicato pede suspensão das aulas nas escolas públicas do ES

Medida visa diminuir a transmissão do novo coronavírus; comunicado em caráter de urgência foi divulgado nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Março de 2020 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 16:11
Salas de aula podem ficar vazias se o pedido do Sindiupes for atendido Crédito: Prefeitura de Montanha | Divulgação
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) divulgou, nesta segunda-feira (16), um comunicado em caráter de urgência, pedindo a suspensão imediata das aulas nas escolas municipais e estaduais. A medida visa ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus em terras capixabas.
A argumentação se deve principalmente ao fato de que "as unidades escolares concentram um número expressivo de alunos e profissionais, que, por sua vez, têm contato de maneira geral com outras tantas pessoas e se deslocam muitas, em sua grande maioria, em transportes coletivos de alto risco de contaminação".
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Para conter a pandemia do Covid-19, o sindicato entende que se faz necessárias "decisões imediatas" e ressalta que as "escolas não contam com materiais e equipamentos adequados para a higienização necessária, como alcóol em gel e sabão, conforme recomendação básica de prevenção".

JÁ HÁ SUSPENSÕES

Os municípios de LinharesSão Mateus e Sooretama - todos no Norte do Estado - comunicaram a suspensão das aulas na rede pública municipal em comunicados divulgados neste domingo (15). Em Sooretama, a paralisação vale até sexta-feira (20)Já em Linhares e em São Mateus, a interrupção das atividades é por tempo indeterminado.

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