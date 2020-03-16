Sindicato pede suspensão das aulas nas escolas públicas do ES

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) divulgou, nesta segunda-feira (16), um comunicado em caráter de urgência, pedindo a suspensão imediata das aulas nas escolas municipais e estaduais. A medida visa ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus em terras capixabas.
A argumentação se deve principalmente ao fato de que "as unidades escolares concentram um número expressivo de alunos e profissionais, que, por sua vez, têm contato de maneira geral com outras tantas pessoas e se deslocam muitas, em sua grande maioria, em transportes coletivos de alto risco de contaminação".
Para conter a pandemia do Covid-19, o sindicato entende que se faz necessárias "decisões imediatas" e ressalta que as "escolas não contam com materiais e equipamentos adequados para a higienização necessária, como alcóol em gel e sabão, conforme recomendação básica de prevenção".
JÁ HÁ SUSPENSÕES
Os municípios de Linhares, São Mateus e Sooretama - todos no Norte do Estado - comunicaram a suspensão das aulas na rede pública municipal em comunicados divulgados neste domingo (15). Em Sooretama, a paralisação vale até sexta-feira (20). Já em Linhares e em São Mateus, a interrupção das atividades é por tempo indeterminado.