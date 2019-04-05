Sextou, engarrafou: vias congestionadas na Grande Vitória

Crédito: Ouvinte Elizete Bremenkamp

CARIACICA

Em Cariacica , por volta das 6h30, o trânsito ficou congestionado na BR 262 , em Jardim América. Motoristas e passageiros que seguiam no sentido Segunda Ponte/São Torquato tiveram que ter atenção e paciência redobradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , essa lentidão foi ocasionada devido ao fluxo intenso de veículos no horário de pico. Outro trecho da mesma via, próximo ao bairro Campo Grande, estava engarrafado desde as 16h no sentido Viana

Também há registros de retenção desde as 17h nos dois sentidos da Rodovia Governador José Sette , próximos aos bairros Itaciba, Tucum e Nova Rosa da Penha.

VILA VELHA

Já na Terceira Ponte , cinco ocorrências foram registradas nesta sexta-feira (05). Às 7h30, uma moto com pane deixou nó trânsito no sentido Vila Velha. Por volta das 9h30, foi a vez de um carro, porém no sentido contrário. Ocorreram ainda outros três acidentes no sentido Vitória entre 13h30 e 14h30. Dois deles envolvendo moto e carro e o outro um engavetamento com três veículos. Todos sem vítimas. Neste momento, às 18h50, há nó no trânsito no sentido Vila Velha devido ao horário de pico.

Na Avenida Jerônimo Monteiro, o semáforo está com falta de sincronia e causa retenções desde as 15h, nos dois sentidos. Outros pontos do município com trânsito intenso são na Avenida Luciano das Neves e Avenida Jones dos Santos Neves, ambas no sentido Itaparica.

VITÓRIA

Na Capital , a Guarda Municipal registrou um atropelamento na Reta da Penha às 7h. Um motociclista ultrapassou o sinal e deixou pelo menos uma pessoa ferida.

Às 8h foi a vez da Avenida Dante Michelini, no sentido Centro. Um carro colidiu contra uma moto mas ninguém ficou ferido. Já na Avenida Saturnino de Brito, houve uma colisão envolvendo um carro e um ônibus, sem vítimas.

Por fim, há lentidão na Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Segunda. Semáforos da região estão dessincronizados. Outros locais com congestionamentos são Reta da Penha - dois sentidos -, Fernando Ferrari - sentido Serra -, Saturnino de Brito, Américo Buaiz, Nossa Senhora dos Navegantes, Desembargador Santos Neves e Cézar Hilal. Todas retidas nos dois sentidos.

SERRA

BR 101. A concessionária que administra a rodovia informou que o fluxo de veículos é intenso no Viaduto de Carapina e bairro Barcelona desde os horários de pico. Já no município da Serra , os engarrafamentos foram naA concessionária que administra a rodovia informou que ofluxo de veículos é intenso no Viaduto de Carapina e bairro Barcelona desde os horários de pico.

No início desta tarde desta sexta-feira (05) - entre o km 264 ao km 266 - houve interdição de faixa na via central, sentido norte da rodovia (Serra-Fundão). Equipes trabalharam no trecho com serviço de limpeza e conservação da pista e canteiro. Houve registro de lentidão durante a intervenção mas a via já foi liberada e o tráfego já está normalizado.