Sessão de cinema promovida pelo Gazeta Online lota praça em São Pedro

Evento promovido pelo Gazeta Online lota praça em São Pedro Crédito: Internautas

São Pedro, em Vitória, para prestigiar de perto o documentário que mostra a história da região, na noite desta quarta-feira (21). No evento #CinemaNaPraça, promovido pelo Gazeta Online, foi exibido o documentário “Lugar de toda pobreza”, do jornalista Amylton de Almeida. Pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, lotaram a Praça Dom João Batista, localizada em, em, para prestigiar de perto oque mostra a história da região, na noite desta quarta-feira (21). No evento #CinemaNaPraça, promovido pelo, foi exibido o documentário “”, do jornalista Amylton de Almeida.

HISTÓRICO

TV Gazeta em 1983 e ficou conhecido após denunciar a situação das famílias que sobreviviam coletando materiais recicláveis do lixão. A avó do estudante de Direito Luiz Cláudio Barbosa, de 25 anos, se lembra bem dessa época e divide um pouco de sua história como ex-catadora de material reciclável com os netos. O filme foi gravado e exibido pelaem 1983 e ficou conhecido após denunciar a situação das famílias que sobreviviam coletando materiais recicláveis do lixão. A avó do estudante de Direito Luiz Cláudio Barbosa, de 25 anos, se lembra bem dessa época e divide um pouco de sua história como ex-catadora de material reciclável com os netos.

“Minha avó e meu avô vieram de Santa Leopoldina e chegaram em São Pedro na época do mangue e do lixão. Meus pais e meus tios foram alimentados com o dinheiro que meus avós conseguiam catando material reciclável. Eu os considero meus heróis”, disse Luiz, que mora em São Pedro. Sua avó teve 10 filhos.

O publicitário Ryan Gouveia lembra do esforço dos professores das escolas da região que o estimularam a conhecer a história do local em que vive. Fala com orgulho das mulheres da Associação de Catadores de Materiais recicláveis como Dona Leda, Corina de Jesus, Dona Sebastiana entre tantos outros.

“Uma riqueza que vejo da Grande São Pedro são os nossos professores que nasceram aqui e moram aqui até hoje. Eles queriam deixar claro qual era a história do lugar que estamos”, disse Ryan que viu o documentário quando estudou no ensino fundamental em uma das escolas do bairro.

OPORTUNIDADE

Apesar de famoso, alguns familiares das pessoas que deram entrevista para o documentário, na ocasião em que foi produzido por Amylton de Almeida, não assistiram ao filme depois de pronto. A região da Grande São Pedro, que contempla, ao todo, 10 bairros, cresceu em cima das palafitas, do mangue e do lixo. A situação só mudou no local depois dos aterros e da urbanização.

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