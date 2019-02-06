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Manisfestação

Servidor fica só de cueca em protesto na reitoria da Ufes

Ato aconteceu depois de ser finalizado um protesto programado do sindicato dos servidores da Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 

06 fev 2019 às 14:34

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 14:34

Uma situação inusitada marcou a manhã desta quarta-feira (6) na reitoria da Ufes, em Vitória. Após um protesto do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), um servidor tirou a roupa e ficou só de cueca no local.
O protesto do Sintufes faz parte do Dia Nacional de Mobilização sobre a Instrução Normativa 02/2018, do Ministério do Planejamento, que diz respeito à carga horária dos servidores. Tudo corria normalmente na manhã desta quarta quando um servidor técnico administrativo acabou se exaltando e, em ato isolado, retirou a roupa. O diretor do Sintufes, Lucas Martins, comentou o ocorrido.
Homem tira a roupa em protesto em frente a Reitoria da Ufes Crédito: Internauta
"O Sintufes convocou esse protesto, junto de outros sindicatos de outras universidades federais do Brasil para debater a Instrução Normativa 02/2018 em defesa de carga horária para os servidores. No entanto, após as palestras e debates, um servidor utilizou o espaço para fazer essa manifestação, que foi um ato particular dele. Não cabe ao sindicato inibir esse ato, não vamos barrar o direito que cada um tem de protestar, mas é importante ressaltar que essa atitude é um ato particular de um servidor, que embora esteja filiado ao Sintufes, não faz parte do nosso expediente", ressalta Martins.
UFES
Questionada sobre o ato do servidor público dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, a Ufes confirmou que a manifestação do sindicato aconteceu na instituição, na manhã desta quarta-feira, e que, quanto ao ato do servidor, a universidade está apurando os fatos. 
"Em relação ao episódio ocorrido no prédio da Reitoria na manhã desta quarta-feira, 6, a Administração Central da Ufes informa que uma Comissão de Sindicância será instituída para apurar os fatos. Após ouvir os envolvidos, a comissão poderá indicar, ou não, a abertura de processo administrativo disciplinar. A Administração Central da Ufes destaca que, durante o episódio, uma equipe do Departamento de Atenção à Saúde da Universidade chegou a realizar uma abordagem junto ao servidor, que recusou atendimento."

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