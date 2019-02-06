Servidor fica só de cueca em protesto na reitoria da Ufes

Uma situação inusitada marcou a manhã desta quarta-feira (6) na reitoria da Ufes, em Vitória . Após um protesto do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), um servidor tirou a roupa e ficou só de cueca no local.

O protesto do Sintufes faz parte do Dia Nacional de Mobilização sobre a Instrução Normativa 02/2018, do Ministério do Planejamento, que diz respeito à carga horária dos servidores. Tudo corria normalmente na manhã desta quarta quando um servidor técnico administrativo acabou se exaltando e, em ato isolado, retirou a roupa. O diretor do Sintufes, Lucas Martins, comentou o ocorrido.

Homem tira a roupa em protesto em frente a Reitoria da Ufes Crédito: Internauta

"O Sintufes convocou esse protesto, junto de outros sindicatos de outras universidades federais do Brasil para debater a Instrução Normativa 02/2018 em defesa de carga horária para os servidores. No entanto, após as palestras e debates, um servidor utilizou o espaço para fazer essa manifestação, que foi um ato particular dele. Não cabe ao sindicato inibir esse ato, não vamos barrar o direito que cada um tem de protestar, mas é importante ressaltar que essa atitude é um ato particular de um servidor, que embora esteja filiado ao Sintufes, não faz parte do nosso expediente", ressalta Martins.

UFES

Questionada sobre o ato do servidor público dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, a Ufes confirmou que a manifestação do sindicato aconteceu na instituição, na manhã desta quarta-feira, e que, quanto ao ato do servidor, a universidade está apurando os fatos.

"Em relação ao episódio ocorrido no prédio da Reitoria na manhã desta quarta-feira, 6, a Administração Central da Ufes informa que uma Comissão de Sindicância será instituída para apurar os fatos. Após ouvir os envolvidos, a comissão poderá indicar, ou não, a abertura de processo administrativo disciplinar. A Administração Central da Ufes destaca que, durante o episódio, uma equipe do Departamento de Atenção à Saúde da Universidade chegou a realizar uma abordagem junto ao servidor, que recusou atendimento."